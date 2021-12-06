НАПК проверит информацию о незадекларированном доме Кивы
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщили в пресс-службе НАПК.
"Мы действительно давно начали проверку его декларации. Любую информацию из СМИ мы используем во время полной проверки декларации. И эту информацию также здесь используем", - рассказали в агентстве.
Как отметили в пресс-службе, проверка декларации Кивы началась еще в августе.
"На проведение полной проверки предусмотрено 120 дней, плюс при условии появления новой информации и других условий, в соответствии с полной проверкой, может быть отведено еще 60 дней", - сообщили в НАПК.
В агентстве объяснили, что если то же должностное лицо ранее подпадало под другую статью Уголовного кодекса относительно незаконного обогащения и имеет необоснованно приобретенный актив, к нему может быть применен такой механизм, как гражданская конфискация.