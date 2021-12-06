НАПК проверит информацию о незадекларированном доме Кивы

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции планирует провести проверку ранее обнародованной в СМИ информации о незадекларированном доме и другом имуществе народного депутата от фракции партии ОПЗЖ Ильи Кивы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

"Мы действительно давно начали проверку его декларации. Любую информацию из СМИ мы используем во время полной проверки декларации. И эту информацию также здесь используем", - рассказали в агентстве.

Как отметили в пресс-службе, проверка декларации Кивы началась еще в августе.

"На проведение полной проверки предусмотрено 120 дней, плюс при условии появления новой информации и других условий, в соответствии с полной проверкой, может быть отведено еще 60 дней", - сообщили в НАПК.

В агентстве объяснили, что если то же должностное лицо ранее подпадало под другую статью Уголовного кодекса относительно незаконного обогащения и имеет необоснованно приобретенный актив, к нему может быть применен такой механизм, как гражданская конфискация.

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