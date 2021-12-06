Верховный суд оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене

Верховный суд оставил в силе приговор судов первой и апелляционной инстанций по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича – 13 лет лишения свободы.

Такое решением Верховный суд вынес в понедельник, рассмотрев жалобы защиты Януковича по существу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Суд определил приговор Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 и определение Апелляционного суда от 2 октября 2020 в отношении Януковича Виктора Федоровича оставить без изменений, а кассационные жалобы... без удовлетворения", - говорится в постановлении суда.

Суд объявил только резолютивную часть решения.

Постановление коллегии судей Кассационного уголовного суда окончательно и обжалованию не подлежит, полный текст будет объявлен 13 декабря 2021 в 15.30.

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Ранее на заседании в понедельник Верховный суд отказал адвокатам экс-президента в отводе защитников, интересы Януковича представлял государственный адвокат.

Напоминаем, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда. Янукович и его защита обжаловали в Верховном суде решение Киевского апелляционного суда.

Кроме того, 17 ноября 2021 года в Офисе генпрокурора сообщили о завершении досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича и 9 бывших высокопоставленных должностных лиц, которые 18-20 февраля 2014 года организовали силовое противодействие митингующим в центре Киева.