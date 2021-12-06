Верховный суд оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене
Такое решением Верховный суд вынес в понедельник, рассмотрев жалобы защиты Януковича по существу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Суд определил приговор Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 и определение Апелляционного суда от 2 октября 2020 в отношении Януковича Виктора Федоровича оставить без изменений, а кассационные жалобы... без удовлетворения", - говорится в постановлении суда.
Суд объявил только резолютивную часть решения.
Постановление коллегии судей Кассационного уголовного суда окончательно и обжалованию не подлежит, полный текст будет объявлен 13 декабря 2021 в 15.30.
Ранее на заседании в понедельник Верховный суд отказал адвокатам экс-президента в отводе защитников, интересы Януковича представлял государственный адвокат.
Напоминаем, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.
Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда. Янукович и его защита обжаловали в Верховном суде решение Киевского апелляционного суда.
Кроме того, 17 ноября 2021 года в Офисе генпрокурора сообщили о завершении досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича и 9 бывших высокопоставленных должностных лиц, которые 18-20 февраля 2014 года организовали силовое противодействие митингующим в центре Киева.