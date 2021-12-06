Посольство США ожидает скорейшего расследования инцидента со свержением ханукальной меноры в Ужгороде

В посольстве США ожидают скорейшего расследования инцидента со свержением 8-метровой меноры в Ужгороде, которую установили к еврейскому празднику Хануки возле здания областной филармонии.

Об этом сообщается в твиттере посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Огорчены новостями о свержении ханукальной меноры в центре Ужгорода. Мы ожидаем скорейшего расследования. Соединенные Штаты поддерживают Украину в осуждении антисемитизма", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, менору, установленную к еврейскому празднику Хануки возле здания областной филармонии, 5 декабря обнаружили в реке.

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