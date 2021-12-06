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Украина закупила 180 тыс. доз вакцины против гриппа для прививки лиц из групп риска, - Ляшко

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Украина закупила 180 тыс. доз вакцины против гриппа для прививки лиц из групп риска, - Ляшко
В этом году на средства государственного бюджета закуплено более 180 тыс. доз вакцины против гриппа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Вакцина будет использована для вакцинации от гриппа лиц из групп риска, в том числе медработников, людей старше 60 лет, военных и педагогов.

"Мы также договорились и получили 30 тыс. доз вакцин для профилактики гриппа среди медицинских работников бесплатно в рамках механизма PIVI", - сообщил Ляшко.

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Глава Минздрава напомнил, что вакцинацию от COVID-19 можно совмещать с прививкой против гриппа, только в разные руки.

Топ комментарии

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    гешефт безостановочный от поперло!
  • vitaliymkua
    Ці персонажі не зупиняться.
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    На эту тоже сертификат будут выдавать?
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