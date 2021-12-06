Путин с большим интересом выслушает предложения Байдена по Украине, - Песков
Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
"Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию (переговоры с Путиным 7 декабря – ред.) с конкретными предложениями по Украине, имеется в виду, пожалуй, по урегулированию украинского кризиса", - сказал Песков.
"Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения и можно будет понять, насколько они способны снять напряженность", - добавил он.
По словам Пескова, "снять напряженность можно только одним путем – понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем".
Как сообщалось, видеозвонок между Байденом и Путиным состоится 7 декабря.