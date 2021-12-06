Путин с большим интересом выслушает предложения Байдена по Украине, - Песков

Президент РФ Владимир Путин готов выслушать предложения своего американского коллеги Джо Байдена по Украине.

Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию (переговоры с Путиным 7 декабря – ред.) с конкретными предложениями по Украине, имеется в виду, пожалуй, по урегулированию украинского кризиса", - сказал Песков.

"Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения и можно будет понять, насколько они способны снять напряженность", - добавил он.

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По словам Пескова, "снять напряженность можно только одним путем – понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем".

Как сообщалось, видеозвонок между Байденом и Путиным состоится 7 декабря.