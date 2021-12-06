Резников планирует на этой неделе встретиться с министрами обороны 3 европейских стран

Украина ведет интенсивный диалог с международными партнерами по поддержке безопасности и обороны. На этой неделе запланированы еще три встречи с европейскими министрами обороны.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью АрмияИнформ, передает Цензор.НЕТ.

Резников перечислил свои недавние рабочие встречи. Так, недавно он совершил визиты в США и Израиль, где общался с министрами обороны и другими чиновниками, отвечающими за сектор безопасности. Также была личная встреча с министром обороны Великобритании и комбинированный диалог с канадскими коллегами. Кроме того, состоялись встречи с главами дипломатических представительств ЕС, США, Франции, Турции в Украине, отметил министр.

"На этой неделе запланированы еще три встречи с европейскими министрами-коллегами. То есть диалог очень интенсивный", - подчеркнул глава Минобороны.

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По словам Резникова, на встречах с международными партнерами речь идет и о стратегических вещах, и о быстрых, конкретных, наглядных шагах, которые демонстрируют, что Украина не одна.

"На днях ЕС принял решение о выделении 31 млн евро на нужды обороны Украины. Это первый прецедент и хороший сигнал. С Британией подписано соглашение о кредите на 1,7 млрд фунтов, которые будут направлены на развитие возможностей ВМСУ. Это и строительство двух морских баз - в Бердянске и Очакове, это и новые ракетные катера. Также работаем над важным компонентом ракетного оружия. Сейчас переходим к наполнению содержанием Рамочного соглашения с США. Есть динамика по разным направлениям. В частности, на прошлой неделе специалисты по вопросам оценки системы ПВО США работали в Воздушных силах ВСУ", - отметил Резников.