Сегодня ВСУ будут переданы около сотни единиц вооружения и военной техники, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время участия в торжественных мероприятиях в Харькове по случаю Дня Вооруженных Сил Украины сообщил о передаче украинской армии нового вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня здесь (в Харькове – Ред.) и в других регионах Украины Вооруженным силам Украины будет передано около сотни единиц вооружения и военной техники. В Харькове боевые бригады получат новые модернизированные танки Т64БМ "Булат". Десятки бронетранспортеров БТР-4 и десятки отечественных бронеавтомобилей "Казак 2М.1", - заявил Зеленский в ходе торжественных мероприятий по случаю 30-летия ВС Украины, которые проходят в Харькове на площади Свободы.

Президент также отметил, что на сегодняшний день подписано соглашение с Великобританией на сумму более 60 млрд грн для строительства украинских ракетных катеров и военно-морских баз, поставки в Украину противоминных кораблей и оснащение военно-морского флота Украины противоракетными корабельными комплексами.

Кроме того, Украина и Турция подписали соглашение о строительстве корвета класса Ада.

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По словам Зеленского, сегодня в Одессе Военно-морским силам Украины будут переданы два патрульных катера типа "Island" под украинскими названиями "Фастов" и "Сумы".

Он добавил, что Украина впервые в истории подписала контракт на производство и поставку трех новых военно-транспортных самолетов АН-178, при этом на вооружение уже приняты беспилотные авиационные комплексы "Аист" и Bayraktar. Также в Украине стартует строительство собственного завода по изготовлению современных военных дронов.

"Сегодня на аэродроме "Озерный" в Житомирской области воздушные силы ВСУ получат вертолет МИ-8 и самолеты ИЛ-39, СУ-27 и АН-26", - сказал Зеленский.