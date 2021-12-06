Сегодня ВСУ будут переданы около сотни единиц вооружения и военной техники, - Зеленский
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня здесь (в Харькове – Ред.) и в других регионах Украины Вооруженным силам Украины будет передано около сотни единиц вооружения и военной техники. В Харькове боевые бригады получат новые модернизированные танки Т64БМ "Булат". Десятки бронетранспортеров БТР-4 и десятки отечественных бронеавтомобилей "Казак 2М.1", - заявил Зеленский в ходе торжественных мероприятий по случаю 30-летия ВС Украины, которые проходят в Харькове на площади Свободы.
Президент также отметил, что на сегодняшний день подписано соглашение с Великобританией на сумму более 60 млрд грн для строительства украинских ракетных катеров и военно-морских баз, поставки в Украину противоминных кораблей и оснащение военно-морского флота Украины противоракетными корабельными комплексами.
Кроме того, Украина и Турция подписали соглашение о строительстве корвета класса Ада.
По словам Зеленского, сегодня в Одессе Военно-морским силам Украины будут переданы два патрульных катера типа "Island" под украинскими названиями "Фастов" и "Сумы".
Он добавил, что Украина впервые в истории подписала контракт на производство и поставку трех новых военно-транспортных самолетов АН-178, при этом на вооружение уже приняты беспилотные авиационные комплексы "Аист" и Bayraktar. Также в Украине стартует строительство собственного завода по изготовлению современных военных дронов.
"Сегодня на аэродроме "Озерный" в Житомирской области воздушные силы ВСУ получат вертолет МИ-8 и самолеты ИЛ-39, СУ-27 и АН-26", - сказал Зеленский.