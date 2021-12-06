Байден будет завтра говорить не только с Путиным, но и с Зеленским, - СМИ

После разговора с президентом России глава США Джо Байден будет беседовать с украинским главой государства Владимиром Зеленским

Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщают западные СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Также с Зеленским собирается говорить глава Госдепа США Энтони Блинкен.

По информации СМИ, у Блинкена будет беседа с Зеленским до беседы лидеров США и России. А Байден будет говорить с Зеленским уже после переговоров с Путиным.

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Сообщается также, что в преддверии разговора с Путиным Байден говорил с европейскими союзниками и продолжит это делать.

Видеоконференция лидеров США и России состоится во вторник в 17.00 по киевскому времени.