Байден будет завтра говорить не только с Путиным, но и с Зеленским, - СМИ
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После разговора с президентом России глава США Джо Байден будет беседовать с украинским главой государства Владимиром Зеленским
Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщают западные СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Также с Зеленским собирается говорить глава Госдепа США Энтони Блинкен.
По информации СМИ, у Блинкена будет беседа с Зеленским до беседы лидеров США и России. А Байден будет говорить с Зеленским уже после переговоров с Путиным.
Сообщается также, что в преддверии разговора с Путиным Байден говорил с европейскими союзниками и продолжит это делать.
Видеоконференция лидеров США и России состоится во вторник в 17.00 по киевскому времени.