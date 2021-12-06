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Байден будет завтра говорить не только с Путиным, но и с Зеленским, - СМИ

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Байден будет завтра говорить не только с Путиным, но и с Зеленским, - СМИ
После разговора с президентом России глава США Джо Байден будет беседовать с украинским главой государства Владимиром Зеленским

Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщают западные СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Также с Зеленским собирается говорить глава Госдепа США Энтони Блинкен.

По информации СМИ, у Блинкена будет беседа с Зеленским до беседы лидеров США и России. А Байден будет говорить с Зеленским уже после переговоров с Путиным.

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Сообщается также, что в преддверии разговора с Путиным Байден говорил с европейскими союзниками и продолжит это делать.

Видеоконференция лидеров США и России состоится во вторник в 17.00 по киевскому времени.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    При Пороху з Президентом України радились до того как,
    а не повідомляли що ми маємо виконувати після того как...
  • Fjall_Raven
    завтра и байден узнает несколько раз, что он разговаривает с не просто с говнокомандующим, а с верховным говнокомандующим!
  • Ан Мур
    ти б підписав би кращі. Тобто, ніякі. Навіть без санкцій для касапів. Не кажучи про їх наступ з подальшою окупацією території Укоаїни.
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