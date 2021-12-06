"Россия должна отступить", - Джонсон
Об этом журналистам заявил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"Вы видели, как увеличивается концентрация войск на границе, и нам, несомненно, нужно решить это. Мы считаем, что Россия должна отступить и снизить напряжение там", – заявил глава британского правительства.
Он озвучил это заявление за день до виртуальной встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.
Ожидается, что наращивание российских войск, а также стремление Украины присоединиться к НАТО будут главными на повестке дня недавно запланированной встречи.
В своих отчетах американская разведка предполагает, что Россия может готовиться к вторжению в Украину уже в 2022 году.
Москва требовала письменных гарантий, что Украину не допустят в НАТО, назвав такой сценарий "красной линией". Кремль также выразил обеспокоенность снабжением Западом оружия Киеву, а также военными учениями в международных водах Черного моря.
Байден, комментируя заявления Путина, заявил, что не согласится на "чью-то красную линию".