Зеленский присвоил воинское звание "бригадный генерал" семи полковникам ВСУ
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил воинское звание генерал ряду офицеров ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Воинское звание бригадного генерала присвоено:
- полковнику ГЕРЕГЕ Дмитрию Михайловичу - командующему Силами поддержки Вооруженных Сил Украины;
- полковнику ДЕЛЯТИЦКОМУ Дмитрию Евгеньевичу - начальнику штаба - заместителю командующего морской пехотой Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;
- полковнику ДРАПАТОМУ Михаилу Васильевичу - заместителю Командующего объединенными силами;
- полковнику КИРИЛЕНКО Александру Николаевичу - заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- полковнику КУЧЕРЕНКО Виктору Витальевичу - заместителю начальника Объединенного штаба Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины;
- полковнику РОМАНОВУ Дмитрию Александровичу - начальнику штаба - заместителю командующего Войсками связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины;
- полковнику ТРЕПАКУ Александру Сергеевичу – начальнику штаба – заместителю командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Президент также присвоил воинское звание генерал-майора бригадному генералу Клочкову Владиславу Викторовичу - начальнику Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины.