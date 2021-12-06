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Руслан Ныров погиб накануне в зоне ООС

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Руслан Ныров погиб накануне в зоне ООС
35-летний защитник Украины со Львовщины служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"35-летний защитник родом из села Семеновка, близ Пустомит. Погиб вчера, 5 декабря. Служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде", - написал Козицкий.

По его словам, предварительно предполагается, что тело погибшего бойца привезут домой в среду, 8 декабря. У Руслана Нырова остались беременная жена, мама и две сестры.

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Топ комментарии

  • Ритта Рыжук
    Я вчора писав ,що завтра напишут ,що загинув вчора !!!Ну зелені гниди , брешуть ,навіть про загиблих Героїв ,Потвори ганебні !!!)))
  • Alex Zverev 4f8bec47
    Слава Героям! Смерть рашистам!
  • Юрій Вінгорськи
    Вічна пам,ять герою.
    співчуття рідним та близьким.
    хай спочиває з миром.
    Слава Україні
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