Новые патрульные катера типа Island "Сумы" и "Фастов" приняли в состав ВМС Украины. ФОТО

Прибывшие из США 23 ноября новые патрульные катера типа Island "Сумы" и "Фастов" торжественно приняли в состав Военно-морских сил Украины.

Церемония состоялась на одесском морвокзале в рамках торжеств, посвященных 30-летию Вооруженных сил, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

В мероприятии принял участие министр обороны Алексей Резников, передавший командирам новых единиц военно-морские флаги Украины.

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Новые боевые флаги в Одессе также получили 801 отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами ВМСУ, 37 отдельный полк связи флота, 194 понтонно-мостовой полк Государственной специальной службы транспорта и 26 отдельная бригада ГССТУ. Последней дали почетное наименование "Днепровская".



