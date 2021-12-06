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Новые патрульные катера типа Island "Сумы" и "Фастов" приняли в состав ВМС Украины. ФОТО

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Прибывшие из США 23 ноября новые патрульные катера типа Island "Сумы" и "Фастов" торжественно приняли в состав Военно-морских сил Украины.

Церемония состоялась на одесском морвокзале в рамках торжеств, посвященных 30-летию Вооруженных сил, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Новые патрульные катера типа Island Сумы и Фастов приняли в состав ВМС Украины 01

В мероприятии принял участие министр обороны Алексей Резников, передавший командирам новых единиц военно-морские флаги Украины.

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Новые патрульные катера типа Island Сумы и Фастов приняли в состав ВМС Украины 02
Новые патрульные катера типа Island Сумы и Фастов приняли в состав ВМС Украины 03
Новые патрульные катера типа Island Сумы и Фастов приняли в состав ВМС Украины 04

Новые боевые флаги в Одессе также получили 801 отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами ВМСУ, 37 отдельный полк связи флота, 194 понтонно-мостовой полк Государственной специальной службы транспорта и 26 отдельная бригада ГССТУ. Последней дали почетное наименование "Днепровская".

Новые патрульные катера типа Island Сумы и Фастов приняли в состав ВМС Украины 05
Новые патрульные катера типа Island Сумы и Фастов приняли в состав ВМС Украины 06

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Топ комментарии

  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Это патрульные катера,а не авианосцы.
    И за это спасибо.
    Боже благослови Америку!
  • Sophia-Maria Duglass
    В Европе министры обороны ходят в гражданской одежде . Есть даже женщины на каблуках .
    у Вас просто совковые стандарты 😀😀
  • Андрій Жагун 3f28c282
    А що там з Кентаврами? Коли їх приймуть?
    Аби кинути какашку у Порошенка, причинили не винуватих людей, а коли катери виконавши цикл випробувань при проходжені водосховищ прийшли в Одесу, слідчі забрали ключі у заводчан, без них вийшли в море, мало не втопили один катер, назвали це "слідчим експериментом", заявили що катери "не відповідають вимогам", яким вимогам, в чому та наскільки не відповідають не сказали, бо це типу таємниця слідства, катери опломбували, бо це типу речовий доказ і зникли...
    Люди під пдозрами, слава Богу Павловського з заручників банкової викупили, катери гниють, гроші заводу не платять сотні людей не можуть отримати борги по зпрплаті.
    І все щоб кинути какашку у Порошенка, щоб перед черговим соцопитуванням вплинути на рейтинги.
    Може пан Рєзніков розбереться з цими ідіотами, чи може агентами ФСБ? Бо коли катерами керували професіонали все було нормально і Зєєєля біля них піарився.
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