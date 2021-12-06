Новые патрульные катера типа Island "Сумы" и "Фастов" приняли в состав ВМС Украины. ФОТО
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Прибывшие из США 23 ноября новые патрульные катера типа Island "Сумы" и "Фастов" торжественно приняли в состав Военно-морских сил Украины.
Церемония состоялась на одесском морвокзале в рамках торжеств, посвященных 30-летию Вооруженных сил, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
В мероприятии принял участие министр обороны Алексей Резников, передавший командирам новых единиц военно-морские флаги Украины.
Новые боевые флаги в Одессе также получили 801 отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами ВМСУ, 37 отдельный полк связи флота, 194 понтонно-мостовой полк Государственной специальной службы транспорта и 26 отдельная бригада ГССТУ. Последней дали почетное наименование "Днепровская".