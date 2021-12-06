Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором Путина и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Госдепа США Энтони Блинкен в телефонном разговоре согласовали позиции перед разговором президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Согласовали позиции с госсекретарем США Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику – США за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины", - написал.

Напомним, разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина должен состояться в формате видеосвязи во вторник, 7 декабря в 17:00 по киевскому времени. Байден собирается рассказать Путину о действиях США в случае полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины (в частности, речь может идти об отключении России от SWIFT). Путин, по словам его пресс-секретаря, хочет выслушать предложения США по Украине. После разговора с Путиным у Байдена будут переговоры с Зеленским.

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