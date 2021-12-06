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Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором Путина и Байдена

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Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором Путина и Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Госдепа США Энтони Блинкен в телефонном разговоре согласовали позиции перед разговором президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Согласовали позиции с госсекретарем США Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику – США за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины", - написал.

Напомним, разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина должен состояться в формате видеосвязи во вторник, 7 декабря в 17:00 по киевскому времени. Байден собирается рассказать Путину о действиях США в случае полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины (в частности, речь может идти об отключении России от SWIFT). Путин, по словам его пресс-секретаря, хочет выслушать предложения США по Украине. После разговора с Путиным у Байдена будут переговоры с Зеленским.

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  • Власов Сергей b3083465
    Вал Мишель


    @VALMICHEL7





    Провал России: Шведские СМИ о встрече ОБСЕ. Лавров представляет страну с экономикой меньше, чем у Скандинавии. Мир не знает ни одного бренда России. Единственное, что Россия экспортирует - это угрозы и страх. У России нет ни одного добровольного союзника.
  • хужє не будєт
  • Scorpman Y
    Госсекретарь США озвучил и.о. прислуге ермака главное требование - НЕ приближаться к пианино и хотя бы сутки не нюхать белый порошок.

    А вообще, да, это слишком унизительно для Блинкена - когда Госсекретарь разговаривает с каким-то клоуном.
    Государственный секретарь США (англ. United States Secretary of State) - высшее должностное лицо федерального правительства США, возглавляет Государственный департамент - ведомство внешней политики США, основанное в 1789 году.
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