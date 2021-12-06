Послы стран G7 обсудили с Ермаком законопроект о реформе СБУ и избрании нового главы САП

Послы стран Большой Семерки обсудили законопроект о реформе Службы безопасности Украины и избрании главы САП с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом сообщила пресс-служба группы послов G7 под руководством Великобритании по поддержке реформ в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили "безопасность и солидарность с Украиной".

"Послы также отметили важность скорейшего принятия действующего законопроекта об СБУ без изменений, как основы для превращения его в современную службу безопасности", – говорится в сообщении.

Кроме того, послы отметили необходимость "прозрачной, конкурентной, правовой процедуры отбора новых судей Конституционного Суда". Они также призвали быстро и прозрачно завершить избрание нового председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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