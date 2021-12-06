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Послы стран G7 обсудили с Ермаком законопроект о реформе СБУ и избрании нового главы САП

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Послы стран G7 обсудили с Ермаком законопроект о реформе СБУ и избрании нового главы САП
Послы стран Большой Семерки обсудили законопроект о реформе Службы безопасности Украины и избрании главы САП с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом сообщила пресс-служба группы послов G7 под руководством Великобритании по поддержке реформ в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили "безопасность и солидарность с Украиной".

"Послы также отметили важность скорейшего принятия действующего законопроекта об СБУ без изменений, как основы для превращения его в современную службу безопасности", – говорится в сообщении.

Кроме того, послы отметили необходимость "прозрачной, конкурентной, правовой процедуры отбора новых судей Конституционного Суда". Они также призвали быстро и прозрачно завершить избрание нового председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Тут с полномочиями все ок?
    Хватает на все?
    Это когда сливал разведданные и отменял операцию по захвату террористов, полномочий не хватало!
    Гнида кацапская.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    все так
    - а что про послов скажите?
    - это унижение послов или нет - разговаривать с секретаршей с подозрением ее работы на ФСБ?
    Вот теперь поняли почему путин так легко нагибает страны продвинутых демократий?...
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Посли країн Великої Сімки обговорили законопроєкт про реформу Служби безпеки України і обрання голови САП з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Джерело: https://censor.net/ua/n3303680



    Доголосувалися у 2019 му - посли Великої Сімки вимущені розмовляти про реформу ЗСУ з агентом фсб єрмаком
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