Кулеба о переговорах Байдена и Путина: Прорывов я бы не ожидал, каждая сторона заявит свое максималистское видение

Президент США Джозеф Байден предупредит президента РФ Владимира Путина, что сделают партнеры Украины в случае, если Россия прибегнет к военной операции против Украины,

Такое мнение в эфире телеканала ICTV высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Прорывов я бы не ожидал, я думаю, что завтра президент Путин услышит очень четкие сигналы от президента Байдена, что сделают партнеры Украины в случае, если Путин прибегнет к военной операции против нашего государства, и это будут убедительные вещи", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что не ожидает решения вопросов переговоров.

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"Я думаю, что завтра каждая сторона заявит свое максималистское видение логики дальнейших действий, а потом уже будут работать разные команды над тем, как дальше будет развиваться ситуация", - пояснил министр.

Кулеба добавил, что после переговоров Байдена и Путина планируется телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"План был таков, что перед звонком будет звонок Блинкена, а после звонка уже состоится разговор президентов", - подчеркнул глава МИД.