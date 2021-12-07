Глава Пентагона Остин провел совещание с военными из-за российской армии у границ Украины

В Пентагоне считают, что возможного вторжения РФ в Украину можно избежать дипломатическим путем.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр сегодня утром провел совещание с ключевыми руководителями ведомства <...>, в ходе которого обсудил ситуацию в Украине и западной части России", - сказал он.

Кирби отметил, что не будет раскрывать подробности встречи. Он подчеркнул, что Остин был подробно проинформирован о том, что сейчас происходит на украинско-российской границе.

В Пентагоне считают, что ситуацию на границе Украины и РФ можно урегулировать дипломатическим путем.

"Хочу напомнить комментарии министра обороны, сделанные им в минувшие выходные <...>, когда он заявил, что верит в дипломатическое решение (ситуации на границе Украины и РФ. – Ред.)", – сказал он.

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Кирби отказался прямо отвечать на вопрос по поводу сообщений о возможных военных действиях со стороны РФ в отношении Украины, но подчеркнул, что Пентагон по-прежнему обеспокоен наращиванием военного присутствия РФ у украинских границ.

"Мы продолжаем наблюдать укрепление российского военного присутствия на границах Восточной и Северо-Восточной Украины. Это беспокоит нас, все еще не очень ясно, каковы намерения Путина", - сказал он.

Пресс-секретарь Пентагона напомнил журналистам, что на вторник запланирован разговор президента США Джо Байдена с Путиным, в ходе которого они обсудят ситуацию вокруг Украины.

"Давайте подождем результатов этой встречи", - сказал он.