Глава Пентагона Остин провел совещание с военными из-за российской армии у границ Украины
Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ.
"Министр сегодня утром провел совещание с ключевыми руководителями ведомства <...>, в ходе которого обсудил ситуацию в Украине и западной части России", - сказал он.
Кирби отметил, что не будет раскрывать подробности встречи. Он подчеркнул, что Остин был подробно проинформирован о том, что сейчас происходит на украинско-российской границе.
В Пентагоне считают, что ситуацию на границе Украины и РФ можно урегулировать дипломатическим путем.
"Хочу напомнить комментарии министра обороны, сделанные им в минувшие выходные <...>, когда он заявил, что верит в дипломатическое решение (ситуации на границе Украины и РФ. – Ред.)", – сказал он.
Кирби отказался прямо отвечать на вопрос по поводу сообщений о возможных военных действиях со стороны РФ в отношении Украины, но подчеркнул, что Пентагон по-прежнему обеспокоен наращиванием военного присутствия РФ у украинских границ.
"Мы продолжаем наблюдать укрепление российского военного присутствия на границах Восточной и Северо-Восточной Украины. Это беспокоит нас, все еще не очень ясно, каковы намерения Путина", - сказал он.
Пресс-секретарь Пентагона напомнил журналистам, что на вторник запланирован разговор президента США Джо Байдена с Путиным, в ходе которого они обсудят ситуацию вокруг Украины.
"Давайте подождем результатов этой встречи", - сказал он.