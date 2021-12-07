США могут развернуть в Европе новые силы в случае усугубления агрессии РФ

Администрация Джо Байдена не исключает, что в случае усиления агрессии России против Украины, что приведет к большей дестабилизации в регионе, США могут усилить собственное военное присутствие в странах на восточном фланге НАТО.

Об этом заявил в понедельник во время телефонной конференции высокопоставленный представитель Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Несомненно, может случиться так, что в случае вторжения Путина (в Украину. – Ред.) запрос со стороны союзников на восточном фланге усилится, и со стороны Соединенных Штатов будет предоставлен положительный ответ относительно (развертывания. – Ред.) дополнительных сил и возможностей, а также проведение учений для обеспечения безопасности наших союзников на восточном фланге", - отметил высокопоставленный представитель Белого дома.

Он напомнил, что подобная ситуация уже возникала после оккупации Россией Крыма, а также в 2014 году. Тогда была начата "Европейская инициатива обеспечения безопасности", которая предполагала увеличение количества американских сил и средств на территории европейских стран-членов НАТО.

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В то же время, подчеркнул представитель Белого дома, США не стремятся попасть в ситуацию, когда основной упор будет делаться на применении военной силы для реагирования на действия России. В то же время, по его словам, ответ США будет совмещать поддержку украинской армии, применение мощных экономических контрмер против РФ, а также усиленную поддержку союзников по НАТО для обеспечения их безопасности.