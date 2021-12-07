За сутки войска РФ 5 раз открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 6 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в фейсбуке.

В направлении Песков оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

В сторону Катериновки Луганской области российские наемники произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Попасной враг применил минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Недалеко от Шума противник вел обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

По нашим позициям около Майорска оккупанты стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - сообщил в штабе.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 7 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отметили в пресс-центре ОС.