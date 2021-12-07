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США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине

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США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине
Американские официальные лица не поедут на Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в 2022 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в понедельник на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

"Администрация Байдена не будет отправлять ни дипломатических представителей, ни других официальных лиц на Олимпийские и Паралиймпийские игры 2022", - заявила Псаки.

Она отметила, что Вашингтон принял это решение, полагая, что КНР нарушает права человека, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

"Но команда США и спортсмены получат нашу полную поддержку, мы будем их поддерживать, сами оставаясь дома", - добавила Псаки.

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Она подчеркнула, что речь не идет о повторении событий 1980 года, когда США и ряд других стран бойкотировали Олимпиаду в Москве, не отправив на нее спортсменов.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Топ комментарии

  • Кот Бегемот b96e8d54
    Болезный, штаты никого не боятся. Этот бред ты кукарекай у себя на кацапии, для лаптекопытных скрепных поносцев,а это бандеровский сайт. ВВП США-25% от мирового, а твоя лапотная бунзоколонка кацапия едва дотягивает до 1.5 %. И вообще, петушок, иди к своим, на русвесна.сру, ******* там собираются.
  • Freken
    кятаю вообще нужно бойкот огласить. Во всем. За ковидяру. За смерти миллионов умерших от ковида.
    Не понимаю тех говно-туристов, которіе прут тутда, восхищаются ихними "достиениями". Пусть и остаются там, в тех достижениях.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    да ты сам пишешь как петушок кацапский - стиль один в один..
    - бандеровец блд..
    Чел культурно написал, - и да США Рейгана и США после две большие разницы.. - можно сказать две разные страны - прошлая с железной волей и надеждой человечества, нынешняя страна перезагрузок и компромиссов..
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