ВОЗ "упорно не рекомендует" переливание пациентам с COVID-19 плазмы крови уже переболевших людей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не применять при лечении пациентов с COVID-19 переливание плазмы уже переболевших людей. Раньше на этот метод возлагались надежды.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает сайт ВОЗ.

Данные говорят о том, что метод не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких.

"Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние свидетельства говорят о том, что переливание кровяной плазмы не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции, и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени", - констатировали в организации.

В связи с этим ВОЗ "настоятельно не рекомендует" переливать плазму пациентам, заболевание которых не является тяжелым. Она также не рекомендует применять такое переливание при лечении тяжелобольных и находящихся в критическом состоянии людей. Исключение составляют "рандомизированные контролируемые исследования".

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Отметим, в ВОЗ ранее отметили, что используемые для противодействия "Дельте" меры должны оставаться основой для борьбы с пандемией коронавируса, включая новый вариант "Омикрон".