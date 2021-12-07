США привержены политике "открытых дверей" НАТО, - Госдеп

Представитель Госдепа США Нед Прайс в понедельник заявил, что Вашингтон считает верной политику "открытых дверей" в рамках НАТО, поскольку страны имеют право самоопределять свою внешнюю политику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы, как и предыдущие администрации, давали ясно понять, что дверь НАТО открыта. И мы привержены политике "открытых дверей", - сказал Прайс, отвечая на вопрос о данном, как считается, в начале 1990-х годов устном обещании экс-госсекретаря США Джеймса Бейкера, что НАТО не будет расширяться на восток.

В этом контексте пресс-секретарь госдепа указал, что, в частности, у Украины есть "право самостоятельно выбирать курс своей внешней политики".

На уточняющий вопрос журналистки о том, "совершил ли Бейкер ошибку этим обещанием или администрация США не считает, что нарушила это обещание", Прайс также избежал прямого ответа. Он отметил, что НАТО – это оборонный союз, "оборонный по своей природе и ориентации".

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Затем еще один журналист снова повторил этот вопрос, отметив, что в этом случае речь идет не только о перспективах присоединения Украины к альянсу, но и о том, что и в прошлые годы альянс активно расширялся на восток, что вызвало опасения у Москвы. Однако пресс-секретарь госдепа снова не комментировал историю с Бейкером.