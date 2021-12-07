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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 22 878 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 22 878 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 8655 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 7 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 6 декабря в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 22 878 человек выздоровели 01 зафиксированы 8655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 716, медработников – 20);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 22 878 человек выздоровели 01 188 758 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 73 097 человек, полностью иммунизированы – 115 661 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 млн прививок против COVID-19 планируется сделать в Украине до конца года, - ОП

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 22 878 человек выздоровели 01 госпитализированы – 1349 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 22 878 человек выздоровели 01 летальных случаев – 467;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 22 878 человек выздоровели 01 выздоровели – 22 878 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 22 878 человек выздоровели 01 заболели – 3 510 610 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 22 878 человек выздоровели 01 выздоровели – 3 082 619 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 22 878 человек выздоровели 01 летальных случаев – 88 986;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 22 878 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 16 119 721.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 826 163 человека, из них получили первую дозу – 13 826 161 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 921 738 человек. В общей сложности проведены 25 747 899 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 22 878 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 22 878 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 22 878 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 22 878 человек выздоровели 13

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Топ комментарии

  • Виктор Ле
    Золотые пирамидки лучше.
  • Орест Орест
    Подорожник?
  • Tui Yii
    Статистика (хоть какая то оф.) идет с запозданием 3-4 месяца.То что открыто на сегодня показывает уменьшение рака,сердца,крови,дыхательных (что аномально,ибо рост был из года в год) и рисует "большую" цифру ковидлы. Декабрьские-январские цифры будут аномальны по отношению к ковидле на фоне всей истерии и вернут реальные цифры по остальным болячкам. Кто цифры вертит на сегодня, тот страну и наклоняет как удобно.
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