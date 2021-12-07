В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 22 878 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 6 декабря в Украине:
зафиксированы 8655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 716, медработников – 20);
188 758 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 73 097 человек, полностью иммунизированы – 115 661 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 1349 человек;
летальных случаев – 467;
выздоровели – 22 878 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 510 610 человек;
выздоровели – 3 082 619 человек;
летальных случаев – 88 986;
проведено ПЦР-тестирований – 16 119 721.
С начала вакцинальной кампании привиты 13 826 163 человека, из них получили первую дозу – 13 826 161 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 921 738 человек. В общей сложности проведены 25 747 899 прививок", - рассказали в Минздраве.