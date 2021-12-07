"Вопиющая политическая провокация и серьезная обида": в КНР отреагировали на дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает посольство Китайской Народной Республики в США.
"Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине – это встреча для спортсменов мира и любителей спорта. Именно они должны быть в центре внимания", - сказал Лицзянь.
Он добавил, что Олимпиада в Пекине не должна стать сценой для политического позирования и манипуляций.
"Неприглашенные на Игры американские политики продолжают раскручивать дипломатический бойкот. Это принятие желаемого за действительное и действия, направленные на политическое манипулирование. Это вопиющая политическая провокация и серьезное оскорбление для 1,4 млрд китайского народа", - сказал представитель КНР.
Напомним, ранее стало известно, что США не США не будут отправлять на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине своих официальных и дипломатических представителей. Решение об объявлении бойкота стало результатом нарушения прав человека в Китае. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.