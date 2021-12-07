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"Вопиющая политическая провокация и серьезная обида": в КНР отреагировали на дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине

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"Вопиющая политическая провокация и серьезная обида": в КНР отреагировали на дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине
Спикер МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что отказ официальных лиц США присутствовать на Олимпиаде в Пекине является "политической провокацией".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает посольство Китайской Народной Республики в США.

"Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине – это встреча для спортсменов мира и любителей спорта. Именно они должны быть в центре внимания", - сказал Лицзянь.

Он добавил, что Олимпиада в Пекине не должна стать сценой для политического позирования и манипуляций.

"Неприглашенные на Игры американские политики продолжают раскручивать дипломатический бойкот. Это принятие желаемого за действительное и действия, направленные на политическое манипулирование. Это вопиющая политическая провокация и серьезное оскорбление для 1,4 млрд китайского народа", - сказал представитель КНР.

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Напомним, ранее стало известно, что США не США не будут отправлять на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине своих официальных и дипломатических представителей. Решение об объявлении бойкота стало результатом нарушения прав человека в Китае. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Топ комментарии

  • Агамемнон
    Задело красножопых...
  • NonCFist
    Т. е. кетай говорид шо неприезд незапрошених - это оскорбление. Шото я запутался...
  • Анатолий Панасюк
    Як це розуміти "незапрошені на Ігри американські політики продовжують розкручувати дипломатичний бойкот"? Як вони можуть бойкотувати, якщо не запрошені?
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