После переговоров с Путиным Байден проведет телефонный разговор с Зеленским, - ОПУ

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джозеф Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, отчитываясь о разговоре Зеленского с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном, который состоялся накануне, сообщает Цензор.НЕТ.

"Было также договорено провести телефонный разговор Владимира Зеленского и Джозефа Байдена после переговоров между президентами США и России", - говорится в сообщении.

Зеленский написал в твитере, что согласовал позиции с Блинкеном перед разговором Путина и Байдена.

В Офисе Президента по этому разговору отметили, что глава Украинского государства отметил безальтернативность процесса мирного урегулирования. В этой связи были обсуждены шаги, которые Украина предпринимает и намерена предпринять для его активизации.

"Владимир Зеленский также проинформировал Энтони Блинкена о ситуации на границах нашего государства. Президент поблагодарил за мощную поддержку со стороны Соединенных Штатов, которые системно привлекают внимание мирового сообщества к российской военной деятельности вблизи украинской границы и консолидируют усилия демократических стран с целью недопущения эскалации", - подчеркивают в ОПУ.

Кроме того, отмечается, что было акцентировано на важности сохранения скоординированного и действенного санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны международных партнеров до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны отдельно коснулись вопроса о важности усиления безопасности взаимодействия, что способствовало бы сдерживанию агрессивного поведения со стороны РФ в отношении Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил американских союзников за решительную и неизменную действенную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.