Новости • Коронавирус и карантин

Эпидзонирование Украины: 10 областей остаются в "красной" зоне, уровень заболеваемости в стране превышен в 5,5 раза, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

2 69930
Эпидзонирование Украины: 10 областей остаются в "красной" зоне, уровень заболеваемости в стране превышен в 5,5 раза, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, на 7 декабря, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 413 (превышение в 5,5 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Полтавской области (695), Волынской области (637) и Киеве (593).

В девяти областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.

По данным за 6 декабря, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 48,1 человека на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в четырех областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 5 место в мире и 4 в Европе. ИНФОГРАФИКА

Также в Украине занято 41,2% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.

По данным Минздрава, показатели в 10 областях соответствуют "красной" зоне карантина, в Донецкой и Полтавской областях - "оранжевой", в Киеве и 12 областях - "желтой".

Эпидзонирование Украины: 10 областей остаются в красной зоне, уровень заболеваемости в стране превышен в 5,5 раза, - Минздрав 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Простой Прагматик
    Напомню, что смертность от ковид меньше 2% в общем и меньше 1% в возрастной группе до 60 лет.
  • Володимир Українец
    Від якої цифри в 5 раз? Де вони її беруть? Хто в темі дайте посилання.
  • Николай Тесля 75f3cb4e
    Та, щас обьявят план "Омикрон"-будут и вакцинированые нестрижеными ходить.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости