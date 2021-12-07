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По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 5 место в мире и 4 в Европе. ИНФОГРАФИКА

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По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 5 место в мире и 4 в Европе. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 7 декабря в мире зарегистрировали 463 274 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 5772 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 266 763 212 случаев инфицирования, из них 424 141 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 278 663 человека, из них 5772 за минувшие сутки.

По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 5 место в мире и 4 в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 240,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 5 место в мире и 4 в Европе 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 14-ю, по летальным случаям - 5-ю в мире и 4-ю в Европе.

По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 5 место в мире и 4 в Европе 03

Топ комментарии

  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Приуныли вакцинаторы,листают методички😂😂😂
  • Eugen Mk
    Как то вяленько, без огонька. Оно и понятно, дела то идут неважно
  • Олександр САТ РЕМ
    Дана команда зменшувати приписки - не писати в жертви ковіда онкохворих, сердечників та жертв ДТП - попереду Буковелі та новорічні ресторани....
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