По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 5 место в мире и 4 в Европе. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 декабря в мире зарегистрировали 463 274 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 5772 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 266 763 212 случаев инфицирования, из них 424 141 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 278 663 человека, из них 5772 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 240,3 млн человек.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 22 878 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 14-ю, по летальным случаям - 5-ю в мире и 4-ю в Европе.