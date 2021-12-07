Столкновение грузовика и маршрутки в Черниговской области: 13 человек погибли, 6 - травмированы (обновлено). ВИДЕО+ФОТО 18+
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"В результате ДТП вблизи с. Брусилов, Черниговской области, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, предварительно погибли 13 человек и 6 человек травмированы. Информация ОБНОВЛЯЕТСЯ. К ликвидации последствий ДТП от ГСЧС привлечены 30 человек и 13 ед. техники", – говорится в сообщении ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП предварительно погибли 10 человек и 7 человек травмированы.
Для деблокации от ГСЧС привлечены 10 человек и 3 ед. техники.
В департаменте коммуникаций Нацполиции сообщают об 11 погибших и 8 травмированных.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
"Сегодня около 8 утра в полицию поступило сообщение, что вблизи села Киселевка Черниговского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Сейчас известно об одиннадцати погибших и восьми травмированных людях. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, группы реагирования полиции, спасатели и медики", – говорится в сообщении Нацполиции.
В настоящее время полиция расследует обстоятельства ДТП и проводит необходимые следственные действия.
Тем временем на фейсбук-странице "Чернигов Оперативный" появились первые фото с места происшествия.
Внимание! Изображение на фото может травмировать чувствительных людей.
Областное управление ГСЧС также опубликовало фото с места ДТП.