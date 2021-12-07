Столкновение грузовика и маршрутки в Черниговской области: 13 человек погибли, 6 - травмированы (обновлено). ВИДЕО+ФОТО 18+

7 декабря около 7:55 вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница". По обновленной информации ГСЧС, количество жертв возросло до 13.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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"В результате ДТП вблизи с. Брусилов, Черниговской области, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, предварительно погибли 13 человек и 6 человек травмированы. Информация ОБНОВЛЯЕТСЯ. К ликвидации последствий ДТП от ГСЧС привлечены 30 человек и 13 ед. техники", – говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП предварительно погибли 10 человек и 7 человек травмированы.

Для деблокации от ГСЧС привлечены 10 человек и 3 ед. техники.

В департаменте коммуникаций Нацполиции сообщают об 11 погибших и 8 травмированных.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

"Сегодня около 8 утра в полицию поступило сообщение, что вблизи села Киселевка Черниговского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Сейчас известно об одиннадцати погибших и восьми травмированных людях. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, группы реагирования полиции, спасатели и медики", – говорится в сообщении Нацполиции.

В настоящее время полиция расследует обстоятельства ДТП и проводит необходимые следственные действия.

Тем временем на фейсбук-странице "Чернигов Оперативный" появились первые фото с места происшествия.

Внимание! Изображение на фото может травмировать чувствительных людей.











Областное управление ГСЧС также опубликовало фото с места ДТП.















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