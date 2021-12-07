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Резников о возможном вторжении РФ: "Будет кровавая бойня, российские ребята будут возвращаться в гробах"

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Резников о возможном вторжении РФ: "Будет кровавая бойня, российские ребята будут возвращаться в гробах"
Министр обороны Алексей Резников считает, что России не победить в случае нового вторжения в Украину, а российские военные будут возвращаться на Родину в гробах.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, Резников рассказал в сюжете CNN.

Министр показал репортеру памятные доски с павшими за Украину воинами. "В России будут также такие места. Ради чего, по каким причинам россияне будут умирать?" - сказал министр обороны о возможном вторжении.

Резников заверил, что Украина не напугана, поскольку не может позволить себе подвергаться давлению, а также отметил, что Украина верит данным своей и американской разведок, но окончательного решения о вторжении РФ еще нет.

После этого репортер прямо спросил, верит ли Резников во вторжение России.

"Я не верю, что Россия победит в Украине. Это разное. Это будет кровавая бойня – и российские ребята тоже будут возвращаться в гробах", – ответил он.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Ну, клятый "барИга" через "Рошен" из своего кармана дал много миллионов на восстановление зрк вокруг Киева. А сколько дал "Квартал 95" и нонешний Верховодный Говнокомандующий? ПРАВИЛЬНО - НУЛЬ.
  • Сергій Гетьман e6d39edc
    Росіян дуже лнгко вбивати. Найкраще їх зразу накривати градами і І Точками У... Накривати при масовому скупченні. Тоді не треба навіть дивитися в їх мертві очі...
  • Nickol Nickols 493c4948
    Мелит не понятно что, при открытой и незащищённой границе свыше 2000км. У нас сейчас военные заводы даже не работают в три смены, всё дороги строятся, чтобы встречать войска Московии, в приграничных городах у власти находятся сепары и дышат в затылок нашим украинским солдатам в окопах.
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