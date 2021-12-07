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Вертолеты Ми-17, средства для воздушной, морской обороны и радиоэлектронной борьбы: Резников запросил у США часть "афганского" вооружения для ВСУ, - Foreign Policy

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Вертолеты Ми-17, средства для воздушной, морской обороны и радиоэлектронной борьбы: Резников запросил у США часть "афганского" вооружения для ВСУ, - Foreign Policy
Вашингтон пока обдумывает запрос Украины.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников на фоне вероятного наступления России запросил у Пентагона поставку дополнительного вооружения, в том числе предназначенного для Афганистана до его захвата талибами. Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского военного чиновника, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Речь идет о предоставлении средств для воздушной, морской обороны и радиоэлектронной борьбы, которые должны защитить от бомбардировок и электромагнитных атак, уточнил неназваный собеседник.

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Кроме того, украинская сторона хочет получить принадлежащие США вертолеты Ми-17.

Вашингтон пока обдумывает запрос Украины, как и другие варианты мер по предотвращению возможного вторжения России. В то же время чиновников из Пентагона отправили в Киев для оценки потребностей украинских Военно-воздушных сил.

В распоряжении издания оказалось частное письмо конгрессменов-республиканцев к президенту США Джо Байдену, в котором те выразили сомнение в достаточных действиях Вашингтона для поддержки Украины.

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Ідея непогана, але американці добре знають, які "патріоти" при владі і призначені у війська деякі генерали, що можуть ті вертольоти і інша летальна зброя може опинитися на Московії.
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Стидоба, просять по світу, як нищі, вісім років війна, тільки й закривають підприємства, де щось виготовлялось для оборони, грроші розкрадають, воєнні замовлення не виконують, хоч гроші на це виділені. Майстри-телепні, блін...
  • Влад Воланд
    Ну так Зе дороги строит а на армию мизез,к слову те 100 млрд грн что от списал олигархам можно было бы купить несколько б/у фрегатов и семолетов а про свои Нептун Гром я молчу их бы хватило с лихвой
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