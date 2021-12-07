Вертолеты Ми-17, средства для воздушной, морской обороны и радиоэлектронной борьбы: Резников запросил у США часть "афганского" вооружения для ВСУ, - Foreign Policy
Глава Минобороны Украины Алексей Резников на фоне вероятного наступления России запросил у Пентагона поставку дополнительного вооружения, в том числе предназначенного для Афганистана до его захвата талибами. Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского военного чиновника, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Речь идет о предоставлении средств для воздушной, морской обороны и радиоэлектронной борьбы, которые должны защитить от бомбардировок и электромагнитных атак, уточнил неназваный собеседник.
Кроме того, украинская сторона хочет получить принадлежащие США вертолеты Ми-17.
Вашингтон пока обдумывает запрос Украины, как и другие варианты мер по предотвращению возможного вторжения России. В то же время чиновников из Пентагона отправили в Киев для оценки потребностей украинских Военно-воздушных сил.
В распоряжении издания оказалось частное письмо конгрессменов-республиканцев к президенту США Джо Байдену, в котором те выразили сомнение в достаточных действиях Вашингтона для поддержки Украины.