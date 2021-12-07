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Новые санкции США против РФ могут затронуть обмен рубля, - Bloomberg

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Новые санкции США против РФ могут затронуть обмен рубля, - Bloomberg
США рассматривают возможность введения санкций при вторжении России в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями этого вопроса.

Отмечается, что санкции – в том числе против некоторых крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций – являются одними из вариантов, которые президент Джо Байден может изложить во время разговора с Путиным во вторник.

Также США и ЕС рассматривают вариант того, чтобы ограничить возможность инвесторов приобретать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

В то же время, отмечает издание, самым радикальным вариантом было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, но это нанесло бы ущерб обычным гражданам. Потому чиновники склонны преследовать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты.

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Топ комментарии

  • Kucher
    "найрадикальнішим варіантом було б заборонити Росії доступ до системи фінансових платежів SWIFT, але це завдало б шкоди звичайним громадянам."

    WTF?
    Звичайні "громадяни" мордору підтримують агресивну політику плешивого ху№ла. Чи не варто і їм дати відчути, що агресія проти інших країн має зворотню сторону?
  • Владимир Владимирович 5bb66c7b
    Нет на мордоре "звичайних громадян" , это вы уже себе причину рисуете что бы бабло от свифта не потерять.
  • Fjall_Raven
    если будут проблемы с конвертацией, то это будет сильным ударом по необычным расейским гражданам и в парашных деревнях начнутся привычные бессмысленные до беспощадности крепостные бунты. а щас зима и многие бунтари колени не просто застудят, а могут и по почти по пояс их поотмораживать ))
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