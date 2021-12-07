НАТО должно разместить войска в Украине на ротационной основе, чтобы сдерживать РФ, - Болтон
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
Болтон, работавший под руководством тогдашнего президента Дональда Трампа с 2018 по 2019 год, также заявил, что Соединенные Штаты Америки должны присылать Украине больше летального оружия на фоне беспокойства, что Россия может вскоре прибегнуть к масштабному вторжению в страну.
"Нам нужно… убедиться, что цена будет настолько высокой, что Путин и его советники сочтут это неприемлемым. Я думаю, что это способ сдержать военные действия, которые кажутся такими неизбежными", – сказал Болтон, решительный сторонник использования американской военной силы, в интервью Радио Свобода 6 декабря.
Россия вторично в этом году собрала более 90 тысяч военнослужащих у границы с Украиной, но на этот раз опасения в США и Европе относительно возможного вторжения большие. Россия возражает, что планирует военные действия против Украины.
6 декабря высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что нынешние перемещения российских войск и оружия согласуются с запланированной военной эскалацией в Украине. Хотя, сказал чиновник, до сих пор неясно, отдал ли Путин приказ о вторжении.
Президент США Джо Байден будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря в режиме видеоконференции, чтобы обсудить наращивание российских войск, а также другие важные двусторонние вопросы.
Между тем представитель администрации США сказал, что Вашингтон "не стремится" сделать размещение американских войск в Украине "центром американских контрмер", если Россия начнет военные действия. Высокопоставленный чиновник отказался сообщить, при каких обстоятельствах американские войска могут быть отправлены в Украину.
Сейчас у США несколько сотен военных инструкторов, которые дислоцируются в Западной Украине, тогда как британские СМИ сообщали в прошлом месяце, что у Британия 600 военнослужащих, готовых к развертыванию в Украине в случае начала боевых действий.
По словам аналитиков, российская агрессия по отношению к Украине нарастает, поскольку Путин видит, как страна медленно ускользает с орбиты Кремля.
Украина продолжает продвигать планы вступления в Европейский Союз и НАТО, которые Кремль назвал "красной линией".
По мнению Болтона, российская агрессия против Украины является лишь частью более широкой стратегии Путина по сохранению влияния Кремля в близком зарубежье России.
Болтон заявил, что российский лидер продолжает "зондировать" шесть бывших советских государств в Восточной Европе и на Кавказе – Украину, Беларусь, Молдову, Грузию, Армению и Азербайджан – не входящие в западный военный альянс, и что НАТО должно прекратить двусмысленность по поводу их будущего.