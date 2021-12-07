НАТО должно разместить войска в Украине на ротационной основе, чтобы сдерживать РФ, - Болтон

Соединенные Штаты Америки и другие страны-члены НАТО должны разместить войска в Украине на ротационной основе, чтобы сдерживать Россию от военных действий против своего соседа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон, работавший под руководством тогдашнего президента Дональда Трампа с 2018 по 2019 год, также заявил, что Соединенные Штаты Америки должны присылать Украине больше летального оружия на фоне беспокойства, что Россия может вскоре прибегнуть к масштабному вторжению в страну.

"Нам нужно… убедиться, что цена будет настолько высокой, что Путин и его советники сочтут это неприемлемым. Я думаю, что это способ сдержать военные действия, которые кажутся такими неизбежными", – сказал Болтон, решительный сторонник использования американской военной силы, в интервью Радио Свобода 6 декабря.

Россия вторично в этом году собрала более 90 тысяч военнослужащих у границы с Украиной, но на этот раз опасения в США и Европе относительно возможного вторжения большие. Россия возражает, что планирует военные действия против Украины.

6 декабря высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что нынешние перемещения российских войск и оружия согласуются с запланированной военной эскалацией в Украине. Хотя, сказал чиновник, до сих пор неясно, отдал ли Путин приказ о вторжении.

Президент США Джо Байден будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря в режиме видеоконференции, чтобы обсудить наращивание российских войск, а также другие важные двусторонние вопросы.

Между тем представитель администрации США сказал, что Вашингтон "не стремится" сделать размещение американских войск в Украине "центром американских контрмер", если Россия начнет военные действия. Высокопоставленный чиновник отказался сообщить, при каких обстоятельствах американские войска могут быть отправлены в Украину.

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Сейчас у США несколько сотен военных инструкторов, которые дислоцируются в Западной Украине, тогда как британские СМИ сообщали в прошлом месяце, что у Британия 600 военнослужащих, готовых к развертыванию в Украине в случае начала боевых действий.

По словам аналитиков, российская агрессия по отношению к Украине нарастает, поскольку Путин видит, как страна медленно ускользает с орбиты Кремля.

Украина продолжает продвигать планы вступления в Европейский Союз и НАТО, которые Кремль назвал "красной линией".

По мнению Болтона, российская агрессия против Украины является лишь частью более широкой стратегии Путина по сохранению влияния Кремля в близком зарубежье России.

Болтон заявил, что российский лидер продолжает "зондировать" шесть бывших советских государств в Восточной Европе и на Кавказе – Украину, Беларусь, Молдову, Грузию, Армению и Азербайджан – не входящие в западный военный альянс, и что НАТО должно прекратить двусмысленность по поводу их будущего.