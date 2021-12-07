Великобритания продолжит использовать все экономические и дипломатические инструменты для предотвращения агрессии РФ против Украины, - Джонсон
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Великобритания продолжит использовать экономические и дипломатические инструменты для предотвращения агрессии РФ против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с лидерами США, Италии, Франции и Германии.
"Премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит использовать все имеющиеся в ее распоряжении экономические и дипломатические инструменты для предотвращения любой российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.
Указывается, что лидеры подчеркнули необходимость выступить единым фронтом перед лицом угроз и враждебности со стороны России.