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"Укрпочта" заняла второе место в мире по качеству международной экспресс-доставки EMS. Наша цель - №1, - Смелянский

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"Укрпочта" заняла второе место в мире по качеству международной экспресс-доставки EMS. Наша цель - №1, - Смелянский
Согласно международному рейтингу PWC, "Укрпочта" заняла второе место в мире по качеству международной экспресс-доставки EMS

Об этом написал в фейсбуке гендиректор компании "Укрпочта" Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

"2 место в МИРЕ или есть 3 вещи, на которые можно смотреть вечно: как горит огонь, как бежит вода и как серьезные люди в дорогих костюмах в вечерних эфирах обсуждают, может ли государственная компания быть успешной (в смысле без их участия в руководстве, конечно). Я не трачу время на эфиры, но у меня таки есть что им сказать: МОЖЕТ", - пишет он.

По его информации, согласно международного рейтинга PWC по качеству експресс-доставки международных отправлений EMS Укрпошта заняла 2 место в мире.

"Да да – в мире. С помощью Міністерство інфраструктури України мы получили право на доставку EMS от другой госструктуры в апреле 2020 года, когда Украина была на 181 месте. Менее чем за 2 года мы поднялись с 181 места на 2е. И это круто. Причем мы на этом месте еще до обновления наших ИТ платформ и строительства новых сортировочных центров. Так что цель – номер 1 в мире", - отмечает Смелянский.

Он также перечислил всех, кто, по его мнению, причастен к такому успеху компании, и поблагодарил их.

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Укрпочта заняла второе место в мире по качеству международной экспресс-доставки EMS. Наша цель - №1, - Смелянский 01

Укрпочта заняла второе место в мире по качеству международной экспресс-доставки EMS. Наша цель - №1, - Смелянский 02

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Топ комментарии

  • Орест Орест
    Этот опиум для народа для тех кто никогда не сталкивался с Укрпоштой. Хамовитые почтальоны, которые не доставляют адресную доставку а врут что они приходили после 19.00 и никого не было, хотя отправитель указывает доставка с 9.00 до 18.00. За повторный визит оператор вымогает 20 грн, и говорит что никакого чека за эти деньги никто не даст. В отделениях царит СССР, такое впечатление что на укрпоште изобрели машину времени. Ну и вишенька на торте это то что сотрудники этой конторы занимаются предпринимательской деятельностью, продают в том числе продукты питания сомнительного происхождения, не имея на это никакого законного права и не платя с этой деятельности никаких налогов. Велкам в Сомали!
  • Viacheslav Grygoriants
    *****,вы мне везли письмо из Одессы до Черноморска(15км) со среды до понедельника следующей недели!!!
    И в отделениях у вас сральник из СССР,я в него не заходил лет десять,а там вообще ничего не изменилось!!!
    Заповедник,****,совка!!!
    Вашего смелянского надо за яйца подвесить на Хрещатике на ёлку вместо игрушки новогодней.

    Нахер не нужны такие руководители за кучу бабла!!!
    Ваше место заслуженное второе с конца списка!!!
  • Tierre
    Причем тут кацап? Укрпочта - реально совковый треш с примесью 90х.
    А Смелянский занимается самопиаром, пытаясь оправдать свою необоснованно высокую заработную плату, которая значительно выше, чем у его коллеги из США, при том, что зп рядовых сотрудников Укрпочты на порядок ниже, чем у их коллег из США.
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