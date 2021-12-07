"Укрпочта" заняла второе место в мире по качеству международной экспресс-доставки EMS. Наша цель - №1, - Смелянский

Согласно международному рейтингу PWC, "Укрпочта" заняла второе место в мире по качеству международной экспресс-доставки EMS

Об этом написал в фейсбуке гендиректор компании "Укрпочта" Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

"2 место в МИРЕ или есть 3 вещи, на которые можно смотреть вечно: как горит огонь, как бежит вода и как серьезные люди в дорогих костюмах в вечерних эфирах обсуждают, может ли государственная компания быть успешной (в смысле без их участия в руководстве, конечно). Я не трачу время на эфиры, но у меня таки есть что им сказать: МОЖЕТ", - пишет он.

По его информации, согласно международного рейтинга PWC по качеству експресс-доставки международных отправлений EMS Укрпошта заняла 2 место в мире.

"Да да – в мире. С помощью Міністерство інфраструктури України мы получили право на доставку EMS от другой госструктуры в апреле 2020 года, когда Украина была на 181 месте. Менее чем за 2 года мы поднялись с 181 места на 2е. И это круто. Причем мы на этом месте еще до обновления наших ИТ платформ и строительства новых сортировочных центров. Так что цель – номер 1 в мире", - отмечает Смелянский.

Он также перечислил всех, кто, по его мнению, причастен к такому успеху компании, и поблагодарил их.

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