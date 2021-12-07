Белый дом опубликовал список тем, которые сегодня планирует обсудить Байден с Путиным
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Сегодня, 7 декабря, президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут разговор, во время которого Байден намерен поднять вопрос стягивания российских войск к границам Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США относительно военной деятельности России у границ Украины и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, планируется, что лидеры двух стран обсудят ряд тем в отношениях США и России, включая стратегическую стабильность, кибернетические и региональные проблемы.
В Белом доме добавляют, что эта встреча президентов будет закрытой для прессы.