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Белый дом опубликовал список тем, которые сегодня планирует обсудить Байден с Путиным

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Белый дом опубликовал список тем, которые сегодня планирует обсудить Байден с Путиным
Сегодня, 7 декабря, президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут разговор, во время которого Байден намерен поднять вопрос стягивания российских войск к границам Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США относительно военной деятельности России у границ Украины и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется, что лидеры двух стран обсудят ряд тем в отношениях США и России, включая стратегическую стабильность, кибернетические и региональные проблемы.

В Белом доме добавляют, что эта встреча президентов будет закрытой для прессы.

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Топ комментарии

  • olele
    ...Дуже сильно сподіваюся, що кремлівського карлика все таки налякають, і він не наважиться. І мені прикро розуміти, що лякатимуть його без участі криворізького карлика.

    Я сьогодні прогулялася вздовж Офісу президента. Там зараз дивовижна атмосфера, як буває на покинутій дачі. Якісь дошки валяються, іржавий вагончик перед парадним входом, все припорошено снігом… І жодного сліду на снігу, наче там давно ніхто не ходить.

    Байден говоритиме з Путіним про Україну. Петро Олексійович не вилазить з переговорних, смикає за всі ниточки, щоб якось вплинути на результати цієї зустрічі. Свідома стурбована громадськість готує звернення до Байдена. Менш свідома стурбована громадськість про всяк випадок запасається сірниками і сіллю.

    Вова мовчить, як абсенту в рота набрав.

    Я переживаю, що коли Зеленський все таки вирішить втекти з України, ми цього просто не помітимо. Не відчуємо ніякої різниці, він є, що його нема…
    Тамара Горіха Зерня
  • Маркиз
    Ніхто краще не прорекламує NATO, ніж московити

  • olele
    Мені завжди здавалося, що приказка "коней на переправі не міняють" стосується виключно коней. У людей все інакше.
    А віслюків взагалі можна міняти коли завгодно.
    Доброго ранку https://t.me/nuts_roses/420
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