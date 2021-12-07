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В конце года в Украине начнется реализация кампании по здоровому питанию, - Зеленская

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В конце года в Украине начнется реализация кампании по здоровому питанию, - Зеленская
Первая леди Украины Елена Зеленская заявляет, что при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в конце года в Украине начнется реализация кампании "Здоровое питание и развитие здоровых пищевых привычек".

Об этом она сообщила на всеукраинском форуме "Украина 30. Саммит ДЕТИ" во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В ближайшее время будет представлена Концепция кампании "Здоровое питание и развитие здоровых пищевых привычек". И перед Новым Годом мы совместно с ЮНИСЕФ начинаем реализацию этой кампании, и будем продолжать это делать и в следующем году", - сказала она.

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По ее словам, до конца 2021 года должен быть запущен портал реформы здорового питания.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    значит цены на продукты вырастут..
  • Scorpman Y
    та й борщ.. при Порохе рахували зі шматом м'яса в 1 кіло, а зараз - добре якщо якусь кістку порахують в "борщовому наборі" мосійчук
  • Scorpman Y
    по г+г вже с півроку крутят "набір для здорового харчування" зебілів:

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