Разговор Байдена и Путина будет напряженным, - Financial Times

Разговор президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина обещает стать одной из самых сложных и значимых бесед между лидерами США и России со времен "холодной войны". Разместив у границ Украины около 90 тысяч военных, РФ начала сигнализировать о своих намерениях.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Кремль заявил, что Путин потребует соглашения об "исключении любого дальнейшего расширения НАТО на Восток", чтобы получить контроль над Украиной. Байден честно сказал, что не может предоставить такой гарантии.

Сдерживание российской агрессии, попытка решить "головоломку" НАТО, не предавая безопасность Украины и не разрушая надежды на большую интеграцию Киева с Западом, является ключом к ослаблению напряжения, представляющего угрозу стабильности во всей Европе.

На самом деле именно действия Кремля после демократической Революции в Украине в 2014 году, во время которой был свергнут пророссийский президент Виктор Янукович, заставили большинство украинцев выступать за вступление в НАТО.

Анексия Крыма Россией и разжигание войны на востоке Украины убедили многих граждан в том, что они нуждаются в защите демократических союзников.

Россия также изменила свои "красные линии". Украина не получила "План действий по членству", который был бы шагом к вступлению в НАТО.

Но теперь Путин утверждает, что вооружение НАТО на территории Украины является формой движения к членству, хотя Киев нуждался в оборонном оружии, чтобы сдержать российскую агрессию.

Хотя Москва убеждена, что членство Украины в НАТО только вопрос времени, в альянсе нет консенсуса по этому вопросу. Именно это и стало иронией сегодняшней ситуации.

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Однако блокирование членства противоречит ключевому принципу, применяемому после холодной войны, согласно которому европейские страны могут свободно выбирать собственных союзников.

В то же время, некоторые западные лидеры также разделяют обеспокоенность, что Москва воспримет заявление о членстве Киева в НАТО как сигнал для вторжения в Украину.

В этой ситуации Байден не может обеспечить "юридические обязательства", которые Москва пытается получить.

Первая задача президента США состоит в том, чтобы не оставить сомнений, что дальнейшая агрессия против Украины будет предусматривать санкции, которые принесут России невыносимые расходы.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовят "высокоэффективные экономические меры, от которых они воздерживались в прошлом". Вашингтон должен быть готов идти до конца, и партнеры ЕС должны присоединиться к США.

В то же время Байден должен отправить сообщение о том, что США и западные партнеры готовы участвовать в переговорах с Москвой по реформированию архитектуры европейской безопасности, которая выглядит все более неустойчивой, но это может происходить только при определенных условиях. Следует четко объяснить, что для начала все войска и техника РФ должны вернуться на свои постоянные базы.

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Президент США также должен продемонстрировать, что не может быть возвращение к зонам влияния в Европе, навязанных силой. Окружение Путина неоднократно намекало на то, что они хотят получить "новую Ялтинскую конференцию", имея в виду встречу 1945 года, на которой Сталин, Черчилль и Рузвельт "разделили" послевоенную Европу.

Будущее Украины нельзя обсуждать "за спиной Киева", как этого хочет Москва. Незаконная оккупация Россией Крыма и поддержка Кремлем войны на Донбассе должны быть частью переговоров.

Даже согласие провести переговоры рискует показаться вознаграждением для Москвы за агрессию. Для успеха в переговорах понадобится смелая и нестандартная дипломатия.

Подход США должен совмещать жесткость со стимулами, которые фактически помогут разоблачить блеф российского президента и позволят вырваться из опасной спирали, которую создает Путин, резюмирует издание.