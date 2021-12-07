Минэкономики ухудшило прогноз по росту ВВП Украины с 4,1% до 3,4%: замедлилось поступление инвестиций
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Министерство экономики ухудшило прогноз по росту валового внутреннего продукта Украины в 2021 и 2022 годах.
Об этом говорится в консенсус-прогнозе, обнародованном Министерством экономики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Эксперты ожидают рост ВВП: в 2021 году на уровне 3,4% в отличие от ранее прогнозируемых 4,1%, в 2022 году – на 3,6% в отличие от 3,7% соответственно", - говорится в сообщении.
В Минэкономики причиной пересмотра прогноза назвали замедление роста инвестиций.
В то же время в министерстве считают, что в 2023 и 2024 годах рост отечественной экономики составит 3,4% и 4% соответственно.
Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым показателем валового внутреннего продукта за всю историю - около 195 миллиардов.