Новости

Минэкономики ухудшило прогноз по росту ВВП Украины с 4,1% до 3,4%: замедлилось поступление инвестиций

1 56152
Минэкономики ухудшило прогноз по росту ВВП Украины с 4,1% до 3,4%: замедлилось поступление инвестиций
Министерство экономики ухудшило прогноз по росту валового внутреннего продукта Украины в 2021 и 2022 годах.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе, обнародованном Министерством экономики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Эксперты ожидают рост ВВП: в 2021 году на уровне 3,4% в отличие от ранее прогнозируемых 4,1%, в 2022 году – на 3,6% в отличие от 3,7% соответственно", - говорится в сообщении.

В Минэкономики причиной пересмотра прогноза назвали замедление роста инвестиций.

Также читайте: Теневая экономика в Украине увеличивается, - Устенко

В то же время в министерстве считают, что в 2023 и 2024 годах рост отечественной экономики составит 3,4% и 4% соответственно.

Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым показателем валового внутреннего продукта за всю историю - около 195 миллиардов.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ned Stark
    Це типу так реалізують обіцяні 40% росту ВВП? Нагадаю, що "при баригах" за результатами першого півріччя 2019ріст ВВП був 4,6%! Це не те щоб крутий результат (хоча в умовах війни норм), але зелені і його повторити не здатні! Я вже мовчу тоді про 7-8% росту ВВП часів Юща...
  • Анатолий Панасюк
    Вот это да, "недолго музыка играла, недолго фрайер танцевал", с инвестициями оказывается провал.
  • Дід Трохим
    Вверх по лестнице, ведущей вниз
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости