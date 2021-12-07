Подготовительное заседание по делу Микитася снова не состоялось
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7 декабря в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться подготовительное заседание по делу экс-нардепа Максима Микитася. Это уже была вторая попытка суда провести заседание, но в суд не явился адвокат обвиняемого.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Адвокат обвиняемого Максима Микитася Артур Габриелян не пришел в суд в связи с болезнью.
Габриелян единственный адвокат Микитася по этому делу, а потому суд снова перенес заседание. Прошлое подготовительное заседание не состоялось из-за неявки самого Максима Микитася.