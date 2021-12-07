Китай уважает территориальную целостность Украины и избранный народом путь развития, - посол Фань

Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и поддерживает избранный народом путь развития.

Об этом заявил посол КНР в Украине Фань Сяньжун на встрече с заместителем министра иностранных дел Дмитрием Сеником, сообщили Укринформу в посольстве Китайской Народной Республики в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Посол отметил, что важным фундаментом развития отношений двух стран является взаимная политическая поддержка и доверие.

"Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, а также поддерживает путь развития украинского народа, избранный им исходя из национальных особенностей своего государства. Китай будет и впредь строго придерживаться этой принципиальной позиции", - сказал Фань Сяньжун.

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Дипломат напомнил, что в этом году Китай и Украина отметили десятилетие отношений стратегического партнёрства, а в начале следующего года исполнится 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Украиной.

В этом контексте он отметил, что китайско-украинские отношения развиваются на высоком уровне, сотрудничество между странами активно продвигается во всех сферах, а товарооборот между Китаем и Украиной установил новый исторический рекорд.

Посол КНР также заметил, что правительства двух стран подписали первое в истории соглашение об усилении сотрудничества в сфере инфраструктуры, продемонстрировав готовность и впредь расширять и углублять сотрудничество в этой очень важной отрасли. Китай также стал крупнейшим для Украины поставщиком противоэпидемических средств и вакцины.

"Основываясь на большом внимании правительств обеих государств и за счет стимулирования крупнейшего в мире китайского рынка, китайско-украинское сотрудничество имеет огромный потенциал. Китайская сторона готова прилагать усилия вместе с украинской стороной для дальнейшей реализации этого потенциала", - заверил Фань Сяньжун.