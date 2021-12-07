Новости • ДТП

Автомобиль руководства Нацполиции Одесской области сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Факт ДТП пытались скрыть

10 33438
Автомобиль руководства Нацполиции Одесской области сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Факт ДТП пытались скрыть
Сотрудники ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции расследуют обстоятельства аварии с участием служебного автомобиля и.о. заместителя начальника полиции Одесской области, в результате которой травмировалась женщина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГБР.

Так, сообщается, что 3 декабря 2021 года в Одессе служебный автомобиль Нацполиции проехал перекресток на красный сигнал светофора и сбил женщину на пешеходном переходе.

Водитель об инциденте не сообщил и не разрешил врачам госпитализировать пострадавшую с места аварии, аргументировав, что самостоятельно доставит женщину в больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 УК Украины) сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению. Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Одесская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Погодные условия. Есть вопросы к дорожному покрытию и техсостоянию автобуса", - руководитель Черниговской облпрокуратуры Василина о причинах смертельного ДТП с участием маршрутки. ФОТОрепортаж

В то же время, по данным издания "Думская", служебным автомобилем Hyundai Sonata в тот день управлял инспектор управления патрульной полиции в Одесской области. В салоне, кроме него, находился и.о. замначальника ГУНП, бывший начальник патрульной Александр Гостищев и и.о. начальника одного из управления ГУНП. Они ехали в Черноморск, где происходили столкновения между активистами и полицией.

Пожилую женщину сбили примерно в 11:55 на пересечении улиц Ангарской и Магистральной в Авангарде. Полицейские самовольно оставили место происшествия и доставили пострадавшую в одну из городских больниц Одессы, где настояли, чтобы ей диагностировали бытовую травму. В дальнейшем Гостищев предпринял еще ряд мер, чтобы скрыть факт правонарушения.

Однако о случившемся стало известно ГБР, которое начало расследование.

Также издание напоминает, что Александр Гостищев фигурирует еще в одном уголовном производстве — о превышении служебных полномочий. В 2020 году, после начала пандемии COVID-19, он, применив силу, задержал предпринимателя, якобы нарушившего условия карантина. Гостищев вместе с напарником сломали бизнесмену два ребра, и тот провел некоторое время в больнице.

Топ комментарии

  • Александр Иванов 29ff5b68
    На сутички они ехали, время 11.55 бухать они ехали в ресторан, время обеденное.
  • user009
    Служить и защищать(с)
    Хорошо, что хоть в больницу привезли, а не в темный лес, и на том спасибо
  • Савелий Комаров
    Дякуючи дорожньому контролю, як би не вони, то приховали 100%
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости