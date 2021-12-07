Прокуратура начала расследование по факту ДТП с 13 погибшими в Черниговской области

Черниговская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель 13 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Во вторник, около 8 часов утра на 14 км автодороги Чернигов-Гремяч близ с. Киселевка Черниговского района произошло ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes-Sprinter "Сосница-Чернигов". В результате аварии 13 человек погибли и еще 7 – травмированы. Информация о пострадавших постоянно обновляется", - говорится в сообщении.

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На месте аварии работают следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и прокуроры. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщалось, 7 декабря около 7:55 вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница", в результате чего 13 человек погибли.