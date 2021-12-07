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Прокуратура начала расследование по факту ДТП с 13 погибшими в Черниговской области

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Прокуратура начала расследование по факту ДТП с 13 погибшими в Черниговской области
Черниговская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель 13 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Во вторник, около 8 часов утра на 14 км автодороги Чернигов-Гремяч близ с. Киселевка Черниговского района произошло ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes-Sprinter "Сосница-Чернигов". В результате аварии 13 человек погибли и еще 7 – травмированы. Информация о пострадавших постоянно обновляется", - говорится в сообщении.

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На месте аварии работают следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и прокуроры. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщалось, 7 декабря около 7:55 вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница", в результате чего 13 человек погибли.

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Топ комментарии

  • Игорь Горобец 0cada803
    Шановний, на дорозі у всьому винна швидкість. Коли воно летить 120 і на зустріч 120, то результат буде 13 на 7. І це ще 7 то велике чудо. Як на це поже вплинути прокурор?
  • Posich Posich
    Перестань писати свою маячню, всі йому винні крім відморозка на спрінтері який вилетів на зустрічну. Швидкість має обиратися відповідно до стану дорожнього покриття і погоди, але водятли на бусах крім як давити щосили на газ думати не уміють.
  • Игорь Билык
    Выбежал Лось на дорогу, лопнуло колесо, он вообще заглох посреди дороги, кто-то третий подрезал, коварная подстава от Била Гейтса, который активировал чип водителя....Все что угодно может быть, обвинять надо когда точно уверен, а еще лучше никого не обвинять, а просто почтить память погибших.
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