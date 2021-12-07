Песков о военной помощи США в случае вторжения РФ в Украину: Это "лишено здравого смысла"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "лишенными здравого смысла" заявления о том, что США в случае вторжения РФ в Украину предоставит военную помощь союзникам на восточном фланге НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

"Давайте не будем. Очень много эмоциональных заявлений. Эти заявления дезориентированные, они лишены здравого подхода", - сказал Песков журналистам.

На просьбу отреагировать на очередные предупреждения из Вашингтона накануне переговоров, Песков сказал: "Смысл разговаривать есть в любом случае. На этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина, он готов к разговору".

На публикацию в СМИ о подготовке новых жестких санкций в отношении РФ Песков сказал: "Если я не ошибаюсь, это опубликовала телекомпания CNN. Я не знаю, утка ли это или целенаправленный слив. Я не стал бы на это реагировать".

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"Сейчас много правдивого, много лживого публикуется. Никаких косвенных подтверждений от Белого дома (нет. - Ред.), поэтому ничего сказать не могу", - сообщил Песков.