Спасатели нашли тело 50-летнего мужчины, пропавшего 4 декабря во время катания на снегоходе в Закарпатье, - ГСЧС

50-летний мужчина пропал во время катания на снегоходе на горной долине Руна. Поиски продолжались с 4 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"7 декабря в 13:53 найдено тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря на горной долине Руна Ужгородского района в Закарпатье во время катания на снегоходе. Поиски продолжались до сих пор", - отмечается в сообщении.

Всего к поискам привлекались 90 человек и 33 ед. техники, в частности, от ГСЧС - 55 человек и 12 ед. техники. Для обследования территории сверху в воздух поднимали вертолет МИ-8.

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