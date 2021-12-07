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Спасатели нашли тело 50-летнего мужчины, пропавшего 4 декабря во время катания на снегоходе в Закарпатье, - ГСЧС

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Спасатели нашли тело 50-летнего мужчины, пропавшего 4 декабря во время катания на снегоходе в Закарпатье, - ГСЧС
50-летний мужчина пропал во время катания на снегоходе на горной долине Руна. Поиски продолжались с 4 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"7 декабря в 13:53 найдено тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря на горной долине Руна Ужгородского района в Закарпатье во время катания на снегоходе. Поиски продолжались до сих пор", - отмечается в сообщении.

Всего к поискам привлекались 90 человек и 33 ед. техники, в частности, от ГСЧС - 55 человек и 12 ед. техники. Для обследования территории сверху в воздух поднимали вертолет МИ-8.

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Спасатели нашли тело 50-летнего мужчины, пропавшего 4 декабря во время катания на снегоходе в Закарпатье, - ГСЧС 01

Топ комментарии

  • Юрий Кузьменко 0edf0b55
    Трохи порад від бувалого тим, хто все ж зважиться йти в гори незважаючи ні на що. Бо жаль тих, хто вас любить, чекає і переживає за вас. В Карпатах потрапити в аварійну ситуацію можна легко і швидко в любу пору року в любій частині цих гір. Просто характер аварії буде залежати від багатьох факторів (рельєфу, погоди, складу групи, можливості швидкої допомоги і ще багатьох конкретних факторів). Не вдаючись в подробиці і детальні пояснення дам конкретні рекомендації тим, хто все ж вирішив іти в гори. Мої рекомендації не є вичерпними і базуються на власному багаторічному досвіді походів, катання на лижах і сходжень в Карпатах, так і на моєму досвіді більш ніж 250 сходжень на вершини вище 3000 м в різних гірських районах Кавказу і Паміру, як інструктора альпінізму, кмс по альпінізму і рятувальника. 1. Перед виїздом в гори ви маєте чітко знати куди ви йдете, з ким ідете, що вам потрібно у поході, хто вам допоможе при такій необхідності і як ви повідомите про аварію тим, хто може вам допомогти. 2. Рівень вашої фізичної, технічної, психологічної підготовки і ваше спорядження мають відповідати рівню поставлених задач. Мова як про вас особисто, так і про тих, хто йде з вами. 3. В гори йти краще, безпечніше, легше групою, ніж самому. Якщо ви все ж йдете один, то множте всі вимоги до себе щонайменше вдвічі (вдвічі сильніший, вдвічі досвідченіший і т.д. ), бо доведеться все робити за двох. 4. Взимку в горах ходити набагато складніше і небезпечніше, ніж влітку, бо холодно, багато снігу, лавинонебезпечно, стежки і дороги не видно під снігом, рятувальникам знайти вас буде значно складніше. 5. Перед виїздом постарайтесь отримати максимум інформації про район, куди ви йдете. Придбайте і вивчіть карту цього району. Проконсультуйтесь з бувалими. Постарайтесь забезпечити себе групою підтримки. Ознайомте цих людей з детальними своїми планами походу, обговоріть зв'язок з вами, алгоритм їх дії в аварійній ситуації і що їм робити коли ви не виходите на зв'язок чи перевищили контрольний термін повернення. В Карпатах далеко не скрізь є мобільний зв'язок. На хребтах сигнал мобільного оператора надійніший, ніж в долині чи в зоні лісу. Ніхто з українських операторів мобільного зв'язку не покриває всю територію Карпат і переваг у покритті ніхто з них не має. Поганий зв'язок однаково у всіх. 6. В поході вам необхідні засоби навігації ( GPS з картою району походу в смартфоні чи окремий прилад, паперова карта, компас), засоби зв'язку і сигналізації ( мобільний телефон чи смартфон із зовнішнім акумулятором (пауербенком) із запасом енергії на весь час походу, ліхтарик бажано налобний із запасом батарейок, дзеркальце щоб подавать сигнали вдень, сірники вітрові для розпалювання багаття). І всім цим ви маєте навчитися користуватися ще вдома перед походом! 7. Ваше бівуачне спорядження, одяг, харчі мають відповідати порі року, тривалості походу. Обов'язково візьміть з собою аптечку із засобами першої необхідності (хоч таку, як у автомобілі) і вмійте все те використовувати. В темноті вночі чи під час бурі вам навіть важко буде прочитати назву ліків на пакуванні, важко надати допомогу замерзлими руками. Майте це на увазі. Потренуйтеся дома. Краще порадьтеся з бувалими щоб не залишитися в поході голодним чи не нести зайвого. 8. При виході на маршрут по можливості зареєструйтеся у рятувальників і отримайте у них консультацію по району, по погоді, обумовте зв'язок у випадку непередбачуваних ситуацій. І нарешті поради якщо ви все ж потрапили у аварійну ситуацію: 1. Не панікуйте. 2. Не втрачайте візуальний контакт між собою, тримайтеся разом. 3. Має бути один лідер, вказівки якого для всіх обов'язкові. 4. Викликайте допомогу, надавши інформацію: де ви, які травми, скільки травмованих, хто ви, обумовте ваші подальші дії з рятувальниками і зв'язок.
    Перелічене вище геть не є вичерпними рекомендаціями, але якщо ви зробите хоч це, то шансів повернутися додому на своїх двох буде більше. Всім удачі! Погоди!
  • jura bucaphalus
    Як говорив один знайомий нейрохірург: "я би ті снігоходи прибрав з продажу, бо стільки людей помирає тільки тому що з під снігу не видно: а ні пня, а ні природнього каменю. Безглузді смерті"
  • Димитрий CrimeaBandera
    Є деякі правила для таких ситуацій. Не знав. Помер. І горе родичам.
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