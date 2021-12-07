Нормандский формат должен снова начать действовать, - будущий канцлер ФРГ Шольц

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц считает, что нормандский формат снова должен стать действенным инструментом урегулирования кризиса на востоке Украины.

"Нужно сделать так, чтобы "нормандский формат" снова возымел действие... В остальном мы поставили себе цель, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа. И мы будем стремиться к этому и впредь", - сказал Шольц журналистам в Берлине во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее Ангела Меркель неоднократно говорила, что сожалеет, что до окончания срока ее полномочий не удалось провести еще один саммит в "нормандском формате".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина готова к новым форматам переговоров по Донбассу, - Кулеба. ВИДЕО

"Нормандский формат" ("нормандская четвёрка") - группа руководителей четырёх стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины. Образован на встрече глав Германии, Франции, России и Украины 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944).