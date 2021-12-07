Новости • Агрессия России против Украины, Война

Нормандский формат должен снова начать действовать, - будущий канцлер ФРГ Шольц

3 57919
Нормандский формат должен снова начать действовать, - будущий канцлер ФРГ Шольц
Будущий канцлер Германии Олаф Шольц считает, что нормандский формат снова должен стать действенным инструментом урегулирования кризиса на востоке Украины.

"Нужно сделать так, чтобы "нормандский формат" снова возымел действие... В остальном мы поставили себе цель, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа. И мы будем стремиться к этому и впредь", - сказал Шольц журналистам в Берлине во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее Ангела Меркель неоднократно говорила, что сожалеет, что до окончания срока ее полномочий не удалось провести еще один саммит в "нормандском формате".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина готова к новым форматам переговоров по Донбассу, - Кулеба. ВИДЕО

"Нормандский формат" ("нормандская четвёрка") - группа руководителей четырёх стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины. Образован на встрече глав Германии, Франции, России и Украины 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944).

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Владислав Васильченко
    Адольфовна так старалась что аж сожалеет...
  • Oljik
    Цей формат нікчемний. Настав час єдино правильного формату - Будапештського, тобто питанням агресії рф повинні займатись підписанти-гаранти, включаючи мордор, який цей договір порушив і має нести відповідальність.
  • Senator S 01a656ec
    Булапештский Меморандум подписанный Кучмой 5 декабря 1994 года оказался дерьмом...Братский договор Украина-РАБссия 1997 года Кучма-Ельцин оказался дерьмом...Минские соглашения Ведмедчук-Кучма-Зурабов оказались дерьмом...,Нормандский формат и формула Штайнмайера в таком же дерьме...

    Не многовато ли возни возле Мавзолейных Крыс...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости