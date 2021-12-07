Полис будет покрывать расходы на лекарства на 20 тыс. грн: в Украине запускают пилотный проект по фармакологическому страхованию

Министерство здравоохранения совместно с объединениями страховых организаций и ПриватБанком запускают пилотный проект фармацевтического страхования.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время подписания соответствующего Меморандума между Минздравом, Комитетом ВР по вопросам здоровья нации, объединениями страховых организаций и ПриватБанком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам нужно урегулировать процесс, который происходит с тем лекарством, которое не попадает в программу "Доступные лекарства". Чтобы это урегулировать, мы обратились к страхователям, чтобы вместе с ними запустить в Украине "пилот", который позволит обеспечить так называемую фармацевтическую страховку, покрывающую расходы на амбулаторное лечение, если врач выпишет рецепт пациенту", - сказал Ляшко.

По его словам, пилотный проект охватит шесть городов: Киев, Одессу, Харьков, Запорожье, Сумы и Ривне. Страховка обойдется в 120 грн в месяц, годовой страховой полис будет покрывать расходы на лекарства на 20 тыс грн. Получить лекарство по страховке можно только по рецепту врача.

Читайте также: Кабмин расширил перечень медикаментов, применяемых для лечения COVID-19, - Шмыгаль

Ляшко подчеркнул, что украинцы, лечясь на амбулаторном этапе, кроме назначений врачей в рамках программы "Доступные лекарства", покупают в аптеках дополнительно лекарства на сумму около 60 млрд грн, и по оценкам Минздрава, 50% из этих препаратов не являются необходимыми для лечения.

"Это (пилотный проект – ред.) нужно для того, чтобы уменьшить расходы, которые несет население, покупая лекарственные средства, не входящие в программу "Доступные лекарства" при амбулаторном лечении. А также для того, чтобы люди не покупали лекарства без доказанной эффективности", – отметил министр.

Также читайте: Кабмин предлагает Раде создать в Украине Бюро экологического страхования

По его словам, в 2022 году параллельно с этим проектом будет запущен электронный рецепт, электронный реестр лекарственных средств и оцифрованные электронные протоколы.

"Это для того, чтобы тот, кто выписывает рецепт, сразу подтягивал и протокол, и действующее вещество (лечебного средства — ред.), и все это в электронном рецепте приходило в аптеку. Это позволит нам уменьшить необоснованные назначения, которых нет в протоколе, и мы будем четко понимать, какие препараты нам нужно вводить в "Доступное лекарство" в первую очередь", - отметил Ляшко.

Он добавил, что проект в случае его успешности будет масштабироваться на всю страну, но со стороны государства также предполагается расширение программы "Доступные лекарства".

К подписанию меморандума с Минздравом присоединились Национальная ассоциация страховщиков Украины, Лига страховых организаций, Ассоциация Страховой бизнес и ПриватБанк. Страховой полис можно будет оформить со следующего года через Приват24 или в одной из входящих в эти объединения компаний.