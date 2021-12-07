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Водитель грузовика, нарушив ПДД, выехал на "встречку" и допустил столкновение, - Монастырский о смертельном ДТП с маршруткой в Черниговской области. ВИДЕО

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По данным МВД, водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом в Черниговской области. В результате ДТП погибли 13 человек.

Об этом глава МВД Украины Денис Монастырский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Страшная трагедия случилась сегодня утром вблизи Чернигова. Около восьми утра водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. В результате аварии по состоянию на данный момент погибли тринадцать человек. Остальные – в тяжелом состоянии", - отметил он.

Монастырский выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

По его словам, полиция расследует обстоятельства трагедии и проводит необходимые следственные действия.

"Призываю всех тщательно придерживаться Правил дорожного движения! Ведь их нарушение оплачивается не только штрафами, но и жизнью ни в чем невинных людей. Патрульная полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине" или используют для экономии денег колеса", которые имеют недопустимые недостатки. А также тех, кто превышает скоростной режим и правила маневрирования, не думая ни о своей безопасности, ни о безопасности других участников движения", - написал глава МВД.

Кроме того, он отметил, что в этом месяце по его инициативе в Верховную Раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

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Как сообщалось, 7 декабря около 7:55 вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница", в результате чего 13 человек погибли.

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Топ комментарии

  • Дмитро Піталов
    Одним з наслідків такої кількості жертв в цій маршрутці безумовно є хижацьке (щодо власника) розташування сидінь пасажирів!!! Там середньостатистичній людині неможливо нормально сидіти бо коліна впираються в наступне крісло! За цим повинна наглядати транспортна інспекція, але всім відомо, що вона в долі і всі ці хапуги перевізники їх годують горами кешу! Це дуже легко перевірити і миттєво знайти всіх причетних! Є норми на пасажиро-місця! Наші жлоби порушують все, що можливо!!!
  • Sophia-Maria Duglass
    Автобаны надо строить , а не умничать
    В Украине нет ни одного автобана . Меня дети спрашивают - а почему в Украине нет автобанов?

    и правда: а почему? Потому что Украина содержитолигархов, которые никак не нажрутся
  • Юрий Шмалько
    В Україні величезне засилля фур на дорогах, водії яких до того ж нерідко не зовсім адекватні. Влітку фури вбивають дороги, а зараз все більше - і невинних людей. Будь-хто є власником цих фур, та і за кермом - хто завгодно, та і перевозять будь-яку муйню...
    Де Укрзалізниця?!
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