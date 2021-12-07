Водитель грузовика, нарушив ПДД, выехал на "встречку" и допустил столкновение, - Монастырский о смертельном ДТП с маршруткой в Черниговской области. ВИДЕО

По данным МВД, водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом в Черниговской области. В результате ДТП погибли 13 человек.

Об этом глава МВД Украины Денис Монастырский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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"Страшная трагедия случилась сегодня утром вблизи Чернигова. Около восьми утра водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. В результате аварии по состоянию на данный момент погибли тринадцать человек. Остальные – в тяжелом состоянии", - отметил он.

Монастырский выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

По его словам, полиция расследует обстоятельства трагедии и проводит необходимые следственные действия.

"Призываю всех тщательно придерживаться Правил дорожного движения! Ведь их нарушение оплачивается не только штрафами, но и жизнью ни в чем невинных людей. Патрульная полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине" или используют для экономии денег колеса", которые имеют недопустимые недостатки. А также тех, кто превышает скоростной режим и правила маневрирования, не думая ни о своей безопасности, ни о безопасности других участников движения", - написал глава МВД.

Кроме того, он отметил, что в этом месяце по его инициативе в Верховную Раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

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Как сообщалось, 7 декабря около 7:55 вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница", в результате чего 13 человек погибли.