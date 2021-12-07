Апелляционный суд оставил Леросу меру пресечения в виде личного обязательства: "Единственное что у меня остается - это обращаться в ЕСПЧ"

Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде личного обязательства для нардепа Гео Лероса по делу за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

""Країна мрій Зеленського", когда трое судей апелляционного суда, выслушивая аргументы защиты с круглыми от удивления глазами ах@евают, какое своевольное решение Печерского суда, относительно применения санкций против меня. На вопрос судьи прокурору: как вносилась в ЕРДР информация о неисполнении мной решения суда? Прокурор ответил, что нашел информацию в Интернете. В Интернете, Карл!" – рассказал он.

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"Судьи даже в своем решении не видят риска, что я буду куда-то убегать. Но какой судья пойдет против системы психического больного президента?! Пойдя в совещательную комнату, после звонка из офиса Зеленского, оставили мою меру пресечения. Это и есть признак бандитской идеологии карательной системы, занимающейся унижением достоинства человека против которой у нас дважды люди выходили на революцию", - добавил политик.

"Когда Зеленский шел на выборы, он говорил устами народа, что люди перестали верить в справедливость и полагаться на судебную и правоохранительную систему, боясь попасть под каток "справедливости" телефонного права. Зеленский обещал сломать систему, но, став властью, сам себе выписал безлимитный пакет телефонного права и начал использовать его как оружие против своих оппонентов. Это и есть признак диктаторской системы, которую мы должны остановить", - резюмировал нардеп.

"Исходя из решения апелляционного суда, единственное что у меня остается - это обращаться в ЕСПЧ, с жалобой на нарушение ст.6 конвенции, а также ст.18. (Применение ограничения прав и свобод, в иных целях, чем и для которой было предусмотрено, а именно с целью политического преследования)", – добавил Лерос.

Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщено о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

12 ноября Леросу было вручено подозрение за невыполнение решения суда по жалобе Ермака.

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

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Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермакаведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.