В НАТО обещают поддерживать Украину в комплексном развитии ее обороноспособности

НАТО будет поддерживать Украину в комплексном развитии ее обороноспособности, что станет также основой и для безопасности стран-членов Альянса.

Об этом заявила помощница Генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Байба Браже в приветственном слове к международному форуму стратегических коммуникаций Kyiv Stratcom Forum 2021, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы в Украине как раз приобщаемся к развитию комплексного подхода словами, действиями и образами, с целью обеспечить безопасность мирной и преуспевающей Украины. Это закладывает основы для безопасности стран-членов НАТО, поэтому мы готовы будем поддерживать Украину во всех ваших усилиях. Эта поддержка будет не только продолжаться, она будет направлена ​​на увеличение обороноспособности страны, развитие системы устойчивого реагирования, потому что это первая линия обороны при любых обстоятельствах", - сказала она.

Помощница генсека НАТО отметила, что поддержка Украины направлена ​​на создание комплексного подхода со стороны всего украинского общества по развитию своих возможностей защищать себя для этого, как со стороны государства, так и со стороны частных организаций, бизнеса и гражданского общества.

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Браже отметила, что сотрудничество в рамках совместных проектов, в частности, в рамках платформы Украина – НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне в Украине, не только дает дополнительный практический опыт украинцам, но и наоборот во многих случаях именно украинцы дают очень ценные знания и мудрость своим. натовским партнерам.

Она отметила, что Альянсу приятно работать в партнерских отношениях с Украиной, которые росли и углублялись как с НАТО, так и с ЕС. Браже также поблагодарила за знания и опыт, которым Украина уже делится с международным сообществом, учитывая свое приобщение к миротворческим миссиям ООН, также и тот опыт, который наше государство получает, преодолевая нападения России.

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