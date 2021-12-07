Киевский форум по безопасности: Результаты переговоров Байдена и Путина

7 декабря в 21:00 состоится онлайн-дискуссия Киевского Форума по безопасности и Атлантического Совета (Вашингтон), посвященная итогам телефонного разговора президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

"Результаты переговоров Белого Дома и Кремля, последствия для безопасности Европы и нашего региона, дальнейшие действия по усилению международного давления на российского агрессора – для обсуждения этих тем Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", вместе с Атлантическим Советом, ведущим аналитическим центром Соединенных Штатов проводят совместное специальное обсуждение с участием ведущих знатоков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот разговор станет оперативной реакцией на очередное событие в рамках переговоров между Соединенными Штатами, ключевыми западными столицами, Украиной, а также Россией.

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Участие в дискуссиях примут:

- Арсений Яценюк, председатель Киевского Форума по безопасности, премьер-министр в 2014-16 годах;

- Генерал Филипп Бридлав, Верховный Главнокомандующий Объединенными Силами НАТО в Европе в 2013-16 годах;

- Александр Вершбоу, заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах;

– Джон Гербст, Посол США в Украине в 2003-06 годах;

– Стивен Пайфер, Посол США в Украине в 1998-2000 годах;

- Ян Бжезинский, заместитель помощника Министра обороны США в 2001-05 годах;

- Мелинда Гаринг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического Совета;

- Даниил Лубкивский, директор Киевского Форума безопасности.

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.