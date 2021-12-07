Киевский форум по безопасности: Результаты переговоров Байдена и Путина
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.
"Результаты переговоров Белого Дома и Кремля, последствия для безопасности Европы и нашего региона, дальнейшие действия по усилению международного давления на российского агрессора – для обсуждения этих тем Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", вместе с Атлантическим Советом, ведущим аналитическим центром Соединенных Штатов проводят совместное специальное обсуждение с участием ведущих знатоков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот разговор станет оперативной реакцией на очередное событие в рамках переговоров между Соединенными Штатами, ключевыми западными столицами, Украиной, а также Россией.
Участие в дискуссиях примут:
Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.