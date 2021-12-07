Google назвал самые популярные топ-запросы 2021 года в Украине

Компания Google в конце года традиционно представила итоговый рейтинг популярнейших запросов украинских пользователей.

Самым популярным поисковым запросом 2021 года у Google Украина стал Евро 2020, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальный Блог - Google Украина

На втором месте громкий сериал "Игра в кальмаре". Кроме того, в первую десятку вошли запросы "Холостяк 2021", "Классрум", украинцы также интересовались спортивными событиями и конкурсом "Евровидение 2021".

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о боксере Александре Усике, политике Алексее Навальном и певице МакSим. Из людей, покинувших нас в 2021 году, больше всего запросов было о Принце Филиппе, Владимире Меньшове и французском актере Жан-Поле Бельмондо.

В категории "Фильмы" в 2021 году украинцев больше всего интересовал новый фильм из вселенной Marvel "Веном 2". Также в первой десятке продолжения популярных фильмов по комиксам: "Отряд самоубийц 2", "Лига справедливости Зака ​​Снайдера"; анимации "Бос молокосос 2" и "Душа", а также космическая фантастика "Дюна".

В категории телевизионных сериалов лидером стал южнокорейский драматический триллер "Игра в кальмара", а из телешоу украинцев больше всего интересовал новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк".

"Покупкой года" в Украине стала кнопочная антистресс-игрушка поп-ит, кроме того, украинцы интересовались, где купить билет на поезд, iPhone 13, пропуск на транспорт в Киеве и сертификат о вакцинации, а также биткоин и витамин D.

В 2021 году пользователи традиционно задавали разные вопросы. В уходящем году украинцы хотели узнать, что такое 🅰🅱🅾🅱🅰, симпл димпл и клабхаус. Кроме того, пытались выяснить, как умер Сквидвард, как изменить поставщика газа, компактно сложить чемодан, как получить сертификат о вакцинации и 1000 гривен за вакцинацию, а также как зарегистрироваться и как обновить программу "Дія".

Полностью список самых популярных запросов 2021 года в Украине выглядит следующим образом (запросы приведены на языке оригинала в категориях "Самые популярные запросы", "ТВ-шоу" и вопросы):

Самые популярные запросы:

Евро 2020 Игра в кальмара Холостяк 2021 Классрум Украина Англия Усик Джошуа Евровидение 2021 Украина Швеция Олимпиада 2021 Вступ 2021

Персона:

Александр Усик Алексей Навальный МакSим Сергей Стерненко Адель Асанти Алек Болдвин Жан Беленюк Джо Байден Злата Огневич Андрей Ярмоленко

Потери:

Принц Филипп Владимир Меньшов Жан-Поль Бельмондо Григорий Чапкис Антон Поляков Александр Шаляпин Андрей Мягков Саид Губденский Петр Мамонов Валерий Гаркалин

Фільм:

Веном 2 Отряд самоубийц 2 Круелла Гнев человеческий Красное сообщение Лига справедливости Зака Снайдера После 3 Босс молокосос 2 Дюна Душа

Серіал:

Игра в кальмара Джинни и Джорджия Жуки 2 сезон Постукай в мою дверь Отпуск Атака титанов Трудные подростки 3 сезон Бриджертоны Милиционер из Рублевки Папик 2 сезон

ТВ-шоу:

Холостяк 2021 Євробачення 2021 Холостячка 2 Пацанки 6 сезон Игра на ТНТ Оскар 2021 Маска Супербабуся Звезды в Африке Танці з зірками

Покупка:

Поп-ит Билет на поезд iPhone 13 Симпл-димпл Пропуск на транспорт в Киеве Санки Сертификат о вакцинации PlayStation 5 Биткоин Витамин D

Вопросы: "Що таке?/Что такое?"

🅰🅱🅾🅱🅰 Симпл димпл Формалин Поп ит Локдаун Митинг Клабхаус Игра в кальмара Радужный поцелуй Фриланс

Вопросы: "Як?/Как?"

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Таков был 2021 год глазами украинских пользователей поисковой системы Google.