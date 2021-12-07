Google назвал самые популярные топ-запросы 2021 года в Украине
Самым популярным поисковым запросом 2021 года у Google Украина стал Евро 2020, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальный Блог - Google Украина
На втором месте громкий сериал "Игра в кальмаре". Кроме того, в первую десятку вошли запросы "Холостяк 2021", "Классрум", украинцы также интересовались спортивными событиями и конкурсом "Евровидение 2021".
В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о боксере Александре Усике, политике Алексее Навальном и певице МакSим. Из людей, покинувших нас в 2021 году, больше всего запросов было о Принце Филиппе, Владимире Меньшове и французском актере Жан-Поле Бельмондо.
В категории "Фильмы" в 2021 году украинцев больше всего интересовал новый фильм из вселенной Marvel "Веном 2". Также в первой десятке продолжения популярных фильмов по комиксам: "Отряд самоубийц 2", "Лига справедливости Зака Снайдера"; анимации "Бос молокосос 2" и "Душа", а также космическая фантастика "Дюна".
В категории телевизионных сериалов лидером стал южнокорейский драматический триллер "Игра в кальмара", а из телешоу украинцев больше всего интересовал новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк".
"Покупкой года" в Украине стала кнопочная антистресс-игрушка поп-ит, кроме того, украинцы интересовались, где купить билет на поезд, iPhone 13, пропуск на транспорт в Киеве и сертификат о вакцинации, а также биткоин и витамин D.
В 2021 году пользователи традиционно задавали разные вопросы. В уходящем году украинцы хотели узнать, что такое 🅰🅱🅾🅱🅰, симпл димпл и клабхаус. Кроме того, пытались выяснить, как умер Сквидвард, как изменить поставщика газа, компактно сложить чемодан, как получить сертификат о вакцинации и 1000 гривен за вакцинацию, а также как зарегистрироваться и как обновить программу "Дія".
Полностью список самых популярных запросов 2021 года в Украине выглядит следующим образом (запросы приведены на языке оригинала в категориях "Самые популярные запросы", "ТВ-шоу" и вопросы):
Самые популярные запросы:
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Вступ 2021
Персона:
- Александр Усик
- Алексей Навальный
- МакSим
- Сергей Стерненко
- Адель Асанти
- Алек Болдвин
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрей Ярмоленко
Потери:
- Принц Филипп
- Владимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорий Чапкис
- Антон Поляков
- Александр Шаляпин
- Андрей Мягков
- Саид Губденский
- Петр Мамонов
- Валерий Гаркалин
Фільм:
- Веном 2
- Отряд самоубийц 2
- Круелла
- Гнев человеческий
- Красное сообщение
- Лига справедливости Зака Снайдера
- После 3
- Босс молокосос 2
- Дюна
- Душа
Серіал:
- Игра в кальмара
- Джинни и Джорджия
- Жуки 2 сезон
- Постукай в мою дверь
- Отпуск
- Атака титанов
- Трудные подростки 3 сезон
- Бриджертоны
- Милиционер из Рублевки
- Папик 2 сезон
ТВ-шоу:
- Холостяк 2021
- Євробачення 2021
- Холостячка 2
- Пацанки 6 сезон
- Игра на ТНТ
- Оскар 2021
- Маска
- Супербабуся
- Звезды в Африке
- Танці з зірками
Покупка:
- Поп-ит
- Билет на поезд
- iPhone 13
- Симпл-димпл
- Пропуск на транспорт в Киеве
- Санки
- Сертификат о вакцинации
- PlayStation 5
- Биткоин
- Витамин D
Вопросы: "Що таке?/Что такое?"
- 🅰🅱🅾🅱🅰
- Симпл димпл
- Формалин
- Поп ит
- Локдаун
- Митинг
- Клабхаус
- Игра в кальмара
- Радужный поцелуй
- Фриланс
Вопросы: "Як?/Как?"
- Как умер Сквидвард?
- Як вийти заміж?
- Як змінити постачальника газу?
- Как сыграла Украина?
- Як отримати сертифікат про вакцинацію?
- Как компактно собрать чемодан?
- Как получить 1000 грн за вакцинацию?
- Як оновити Дію?
- Як зареєструватися в Дія?
- Как похудеть за неделю?
Таков был 2021 год глазами украинских пользователей поисковой системы Google.